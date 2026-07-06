Tezaurul de la Celei – eleganță și simbolism în spațiul nord-dunărean

Printre piesele remarcabile din patrimoniul Muzeului George Severeanu se numără și Tezaurul de la Celei, datat în secolele IV–III a.Chr.

Ansamblul este alcătuit dintr-un colier din aur cu pandantiv în formă de ghindă și plăcuțe din aur decorate în tehnica au repoussé, ilustrând rafinamentul meșteșugului orfevrilor din spațiul nord-dunărean în perioada preromană, notează Muzeul George Severeanu, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, dincolo de valoarea materială, aceste obiecte reprezintă mărturii ale statutului social, ale simbolismului și ale legăturilor culturale dintre comunitățile locale și lumea mediteraneană.

Acest tezaur de excepție în poate fi descoperit în expozițiile Muzeului George Severeanu (str. Henri Coandă nr. 26), deschis de miercuri până duminică, între orele 10.00 – 18.00 (17.30 ultima intrare).

Muzeul George Severeanu

Muzeul George Severeanu a fost reședința primului director al Muzeului Municipiului București și reprezintă un exemplu tipic pentru arhitectura bucureșteană din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Medicul radiolog George Severeanu a fost un pasionat colecționar de antichități, adunând în cursul vieții artefacte valoroase. Seria de obiecte arheologice din colecția „Maria și dr. George Severeanu” cuprinde vase grecești antice, statuete de lut, bronzuri și marmură, sticlărie romană, geme și camee antice, ceramica aparținând culturilor Cucuteni, Vădastra, Wietenberg și Boian. Colecția numismatică a dr. George Severeanu, una dintre cele mai valoroase din România, este constituită din cca. 9000 de piese din diferite perioade istorice: monede grecești autonome și provinciale, geto-dace și celtice, emisiuni romane și bizantine, monede medievale ale Ţărilor Române, precum și piese moderne și contemporane.

Colecția „Maria și dr. George Severeanu” a fost donată Muzeului Municipiului București în anul 1939, iar inaugurarea reședinței ca muzeu a avut loc în anul 1956.

Începând cu luna noiembrie 2017, publicul bucureștean poate admira, după mai bine de 25 de ani, colecția „Maria și dr. George Severeanu”. Închisă la începutul anilor ’90, din cauza stării de conservare precare, casa doctorului Severeanu a fost restaurată, iar începând cu anul 2013 a găzduit mai multe expoziții tematice cu patrimoniu arheologic și numismatic.

Foto sus: Tezaurul de la Celei (© Facebook / Muzeul George Severeanu)

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