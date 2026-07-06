Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Tezaurul de la Celei (© Facebook / Muzeul George Severeanu)

Tezaurul de la Celei – eleganță și simbolism în spațiul nord-dunărean

📁 Muzeele României
Autor: Redacția
🗓️ 6 iulie 2026

Printre piesele remarcabile din patrimoniul Muzeului George Severeanu se numără și Tezaurul de la Celei, datat în secolele IV–III a.Chr.

Ansamblul este alcătuit dintr-un colier din aur cu pandantiv în formă de ghindă și plăcuțe din aur decorate în tehnica au repoussé, ilustrând rafinamentul meșteșugului orfevrilor din spațiul nord-dunărean în perioada preromană, notează Muzeul George Severeanu, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, dincolo de valoarea materială, aceste obiecte reprezintă mărturii ale statutului social, ale simbolismului și ale legăturilor culturale dintre comunitățile locale și lumea mediteraneană.

Acest tezaur de excepție în poate fi descoperit în expozițiile Muzeului George Severeanu (str. Henri Coandă nr. 26), deschis de miercuri până duminică, între orele 10.00 – 18.00 (17.30 ultima intrare).

Muzeul George Severeanu

Muzeul George Severeanu (© Neoclassicism Enthusiast / Wikimedia Commons)
Muzeul George Severeanu (© Neoclassicism Enthusiast / Wikimedia Commons)

Muzeul George Severeanu a fost reședința primului director al Muzeului Municipiului București și reprezintă un exemplu tipic pentru arhitectura bucureșteană din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Medicul radiolog George Severeanu a fost un pasionat colecționar de antichități, adunând în cursul vieții artefacte valoroase. Seria de obiecte arheologice din colecția „Maria și dr. George Severeanu” cuprinde vase grecești antice, statuete de lut, bronzuri și marmură, sticlărie romană, geme și camee antice, ceramica aparținând culturilor Cucuteni, Vădastra, Wietenberg și Boian. Colecția numismatică a dr. George Severeanu, una dintre cele mai valoroase din România, este constituită din cca. 9000 de piese din diferite perioade istorice: monede grecești autonome și provinciale, geto-dace și celtice, emisiuni romane și bizantine, monede medievale ale Ţărilor Române, precum și piese moderne și contemporane.

Colecția „Maria și dr. George Severeanu” a fost donată Muzeului Municipiului București în anul 1939, iar inaugurarea reședinței ca muzeu a avut loc în anul 1956.

Începând cu luna noiembrie 2017, publicul bucureștean poate admira, după mai bine de 25 de ani, colecția „Maria și dr. George Severeanu”. Închisă la începutul anilor ’90, din cauza stării de conservare precare, casa doctorului Severeanu a fost restaurată, iar începând cu anul 2013 a găzduit mai multe expoziții tematice cu patrimoniu arheologic și numismatic.

Foto sus: Tezaurul de la Celei (© Facebook / Muzeul George Severeanu)

Mai multe pentru tine...
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni (foto: Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni
Monede din tezaurul de la Stăncuța (© Muzeul Național de Istorie a României)
Tetradrahmele de tip Thasos din tezaurul de la Stăncuța
Tezaurul „Sătucu” (© Facebook / Muzeul George Severeanu)
Tezaurul „Sătucu”, mărturie a circulației monetare din Bucureștiul secolelor XV–XVI
Foto: © ing. Marius Amarie / Muzeul Național de Istorie a României
📁 Muzeele României
Povestea steagului României care a ajuns pe Lună
Sat Migrație Intervenție Film 2 jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Sat. Migrație. Intervenție. Film”: un proiect care documentează felul în care migrația schimbă viața satelor din Transilvania
Sbornicul slavonesc, tipărit de Diaconul Coresi la Brașov, exponatul lunii iulie la MNIR
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Sbornicul slavonesc, tipărit de Diaconul Coresi la Brașov, exponatul lunii iulie la MNIR
„Iancu de Hunedoara și timpul său” - simpozion la Academia Română
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Iancu de Hunedoara și timpul său” - simpozion la Academia Română
Afis Catalog Foi volante 2026 nou 724x1024 jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Expoziția „Foi volante care au făcut istorie”, la Biblioteca Academiei Române
Expoziția „Povestea unei lumi apuse. Cultura eneolitică Sălcuța” (© Muzeul Olteniei)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Povestea unei lumi apuse. Cultura eneolitică Sălcuța
Ceașcă din Epoca Bronzului (© Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Restaurarea unui mic fragment de istorie: O ceașcă din Epoca Bronzului
Tur ghidat și dezbatere despre reducerea riscului seismic, la „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană”
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Tur ghidat și dezbatere despre reducerea riscului seismic, la „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană”
Cotroceni Summer School, 2026 landscape jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Cotroceni Summer School. Ateliere de artă și muzeologie, ediția a VII-a Muzeul Național Cotroceni