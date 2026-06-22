Tezaurul „Sătucu”, mărturie a circulației monetare din Bucureștiul secolelor XV–XVI

În colecțiile Muzeului George Severeanu se păstrează un impresionant tezaur monetar descoperit în București, pe fosta stradă Sătucu.

Depozitul este alcătuit din denari ungurești emiși pe parcursul a peste două secole, în timpul domniilor regilor Sigismund de Luxemburg (1387–1437), Matia Corvin (1458–1490), Vladislau al II-lea (1490–1516), Ludovic al II-lea (1516–1526), Ferdinand I (1526–1564), Maximilian al II-lea (1564–1576) și Rudolf al II-lea (1576–1608), scrie Muzeul George Severeanu, pe pagina de Facebook a instituției.

Prezența unui număr atât de mare de monede ungurești la București reflectă legăturile economice intense dintre Țara Românească și regiunile aflate la nord de Dunăre, dar și rolul orașului ca important centru comercial aflat la intersecția unor rute de schimb. Astfel de descoperiri oferă informații valoroase despre circulația monetară, relațiile economice și practicile de tezaurizare din epocă.

Fiecare monedă reprezintă o mică piesă din istoria orașului, iar împreună acestea alcătuiesc o mărturie remarcabilă despre viața economică a Bucureștiului de acum peste 400 de ani.

Tezaurul poate fi admirat în expoziția permanentă a Muzeului George Severeanu.

Foto sus: Tezaurul „Sătucu” (© Facebook / Muzeul George Severeanu)

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