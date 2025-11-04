Accidentul aviatic de la Moscova: Ceaușescu a scăpat ca prin urechile acului

În dimineața zilei de 4 noiembrie 1957, delegația Partidului Muncitoresc Român s-a deplasat la Moscova, în scopul participării la evenimentele organizate cu prilejul sărbătoririi a 40 de ani de la Revoluția Bolșevică.

Delegația, condusă de Chivu Stoica, președinte al Consiliului de Miniștri, era formată din: Grigore Preoteasa, secretar al CC al PMR și membru al Biroului Politic, Ștefan Voitec și Alexandru Moghioroș, locțiitori ai președintelui Consiliului de Miniștri, Nicolae Ceaușescu, secretar al CC al PMR, Leonte Răutu, șeful Secției de Propagandă și Agitație a CC al PMR și Ștefan Voicu, redactor șef al revistei „Lupta de clasă”. Delegația era însoțită de Mihai Noviocov (translator), Ion Petrescu (stenograf) și Alexandru Micu. În acest avion ar fi trebuit să se afle și Gheorghe Gheorghiu Dej, însă problemele de sănătate apărute au determinat rămânerea lui în țară. Piloții și personalul tehnic erau sovietici, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

Grigore Preoteasa (© ANR, fond Institutul de Studii Istorice și Social Politice-Fototeca-Portrete, fotografia P 328)

La prânz avionul a făcut o escală la Kiev, iar la ora 15 și 27 minute a decolat cu scopul de a sosi la Moscova și a ateriza pe aeroportul Vnukovo, la ora 18. La aterizare acesta a atins vârful copacilor aflați în pădurea din apropierea pistei și s-a prăbușit la ora 17 și 58 minute.

După prăbușire a izbucnit un incendiu ce a mistuit resturile aeronavei și trupurile victimelor. Până la izbucnirea incendiului majoritatea oficialilor români a reușit să se salveze. Grigore Preoteasa a fost singurul membru al delegației care și-a pierdut viața în acest accident aviatic. El era încă viu în momentul izbucnirii incendiului, la autopsie constatându-se existența funinginii pe căile respiratorii și faptul că sângele avea o culoare roșie deschisă. În urma accidentului și-au pierdut viața și Hriucalov Ivan Ivanovici, navigatorul avionului, Sleacov Valerii Nicolaievici, comandantul avionului, și Pavlicov Nicolai Zaharovici, tehnicianul de bord.

1957, noiembrie 4, Vnukovo. Fragmente ale avionului prăbușit în pădurea din apropierea aeroportului (© ANR, fond CC al PCR-Cancelarie, dosarul 50/1957, f. 73 v)

Nicolae Ceaușescu a avut o contuzie la jumătatea dreaptă a coșului pieptului și a încheieturii stângi a gambei, jupuituri pe față, pe mâini și pe picioare, iar Chivu Stoica a avut o contuzie în zona colțului stâng al maxilarului de jos, cu o hemoragie în țesuturile moi, o rană deasupra sprâncenei drepte și jupuituri pe față.

În urma anchetei privind stabilirea cauzelor accidentului s-a constatat că a fost vorba despre o eroare de pilotaj. După cum rezultă și din procesul verbal publicat de Arhivele Naționale ale României, potrivit documentației tehnice ce s-a păstrat și concluziilor specialiștilor care au cercetat resturile epavei, s-a constatat că avionul „IL-14” înaintea zborului și în timpul acestuia se afla în stare bună. Înainte de a zbura la Moscova, avionul a făcut zboruri de probă la 2 noiembrie, fiind condus numai de comandantul Sleacov Valerii Nicolaievici, fără navigator și fără pilotul doi. Înaintea zborului nici echipajul, nici avionul nu au fost verificați sau pregătiți. Toate acestea au dus la încrederea exagerată în sine manifestată de către comandantul avionului Sleacov Valerii Nicolaievici, și au condus la pierderea timpurie a altitudinii, respectiv la prăbușirea avionului.

Vezi procesul verbal privind rezultatele cercetărilor cu privire la cauzele avarierii avionului „IL 14” cu membrii delegației Republicii Populare Române pe pagina de Facebook a Arhivelor Naționale ale României.

Foto sus: 1957, noiembrie 4, Vnukovo. Accidentul aviatic în care și-a pierdut viața Grigore Preoteasa (© ANR, fond CC al PCR-Cancelarie, dosarul 50/1957, f. 72 v)

