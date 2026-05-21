Parcul Natural Vânători Neamț găzduiește Ziua Europeană a Parcurilor 2026

În perioada 20-22 mai 2026, Parcul Natural Vânători Neamț găzduiește evenimentele dedicate Zilei Europene a Parcurilor 2026, cu tema „Connected by Nature”.

Manifestările se desfășoară la Centrul de Vizitare al parcului și reunesc reprezentanți ai administrațiilor de arii protejate, ai autorităților centrale și locale, alături de parteneri din mediul neguvernamental. Evenimentul oferă un cadru de dialog despre conservarea biodiversității, educație pentru natură și colaborare interinstituțională, informează un comunicat al Administrației Parcului Natural Vânători Neamț.

Trei zile dedicate ariilor protejate

Conform sursei citate, ziua principală a evenimentului, 21 mai, începe cu un tur ghidat al Centrului de Vizitare al Parcului Natural Vânători Neamț, unul dintre cele mai moderne din România. Se vor pune în evidență noutățile expoziției, noua machetă de zimbru în mărime naturală, Colțul tradițiilor, Colțul artiștilor și sala de educație care, alături de cele realizate anterior, completează expoziția interactivă completă, astfel încât vizita la Centrul de Vizitare devine o experiență de cunoaștere profundă a naturii, a istoriei și a culturii din Ținutul Zimbrului.

Manifestările continuă cu un cuvânt de bun-venit susținut de Maria Petrariu, primarul comunei Vânători-Neamț, urmat de alocuțiuni ale reprezentanților Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, ai Consiliului Județean Neamț și ai Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC).

Programul de dimineață cuprinde o sesiune de prezentări dedicate tematicii Zilei Europene a Parcurilor și bunelor practici din ariile protejate:

Bogdan Papuc, Asociația de Ecoturism din România, Conservare, educație și turism în Parcul Natural Vânători Neamț

Sebastian Cătănoiu, Parcul Natural Vânători Neamț, după 20 de ani

Viorel Roșca, C onservarea biodiversității și moștenirii culturale, primordială pentru reușita unui management participativ în Parcul Național Munții Măcinului

Alin Mos, Comunitățile locale din Parcul Natural Apuseni și influența asupra peisajului

Prezentările vor fi urmate de lansarea albumului „Ținutul Zimbrului”, urmată de intervenții libere și de un brunch cu degustare de produse tradiționale, la Centrul de Vizitare.

După-amiaza, participanții vor străbate zona țarcului de aclimatizare „printre zimbri și elani”, spre Grădina Zoologică „Dragoș Vodă”, prin viitoarea pădure-parc și vor vizita Mănăstirea Neamț.

Sărbătorirea Zilei Europene a Parcurilor 2026 la Parcul Natural Vânători Neamț va contribui la creșterea relevanței la nivel național a acestei arii protejate și la promovarea realizărilor proiectelor finanțate de către Fundația OMV Petrom prin programul „Verde pentru viitor”.

Ziua Europeană a Parcurilor, sărbătorită anual pe 24 mai

Ziua Europeană a Parcurilor este un eveniment anual dedicat celebrării ariilor protejate de pe continent, cu scopul de a apropia oamenii de natură și de a sensibiliza publicul cu privire la importanța conservării biodiversității. Evenimentul a fost lansat în 1999 de Federația EUROPARC (Federația Parcurilor Naturale și Naționale din Europa) și se sărbătorește anual pe 24 mai. Data a fost aleasă pentru a comemora înființarea primelor nouă parcuri naționale din Europa, create în Suedia la 24 mai 1909.

România are o tradiție îndelungată în protejarea naturii: primul parc național, Parcul Național Retezat, a fost înființat în 1935, la inițiativa profesorului Alexandru Borza și a savantului Emil Racoviță. În prezent, țara noastră găzduiește 29 de parcuri (13 naționale și 16 naturale), alături de Rezervația Biosferei Delta Dunării. În fiecare an, pe 24 mai, parcurile românești organizează evenimente tematice sub egida EUROPARC, iar temele recente au fost „Votează pentru Natură” (2024) și „Împreună pentru Natură” (2025).

Tema din 2026, „Connected by Nature”, pune accent pe legătura profundă dintre oameni și natură, dar și pe nevoia de colaborare între comunități, instituții și organizații pentru protejarea patrimoniului natural comun.