„Hărțile Cristinei”. Un tur ghidat subiectiv alături la Muzeul Hărților

Proiectul „Hărțile Cristinei” revine pe 3 aprilie, de la ora 18:00, cu un tur ghidat subiectiv alături de Cristina Toma, managerul Muzeului Hărților. Nu va fi un tur obișnuit, ci o întâlnire relaxată, o conversație deschisă despre hărți, muzee și poveștile surprinzătoare ascunse în detalii.

Turul ghidat are loc vineri, pe 3 aprilie 2026, de la ora 18:00, la sediul Muzeului Hărților din strada Londra nr. 39, București. Preț bilet: 40 lei. Biletele sunt disponibile pe site-ul eventbook.ro.

„Fiecare hartă deschide o fereastră spre felul în care oamenii înțelegeau și imaginau lumea odinioară. Vizitatorii pornesc adesea în căutarea unor repere familiare: orașul natal, locuri legate de familie sau de propria istorie, iar în acest demers ajung să descopere transformări surprinzătoare ale spațiului, ale granițelor și chiar ale numelor.

Culorile, simbolurile și detaliile cartografice nasc întrebări și invitații la interpretare: de ce un teritoriu este reprezentat diferit? Cum arăta un drum din București spre alt oraș acum 300 de ani? De ce apare Moldova uneori ca Valahia sau de ce unele biserici sunt desenate cu semiluni? Din aceste curiozități se nasc povești, iar hărțile devin nu doar obiecte de privit, ci puncte de plecare pentru imaginație, dialog și redescoperire.

Întrebați, explorați și lăsați-vă surprinși: fiecare hartă este o poveste, iar Cristina Toma vă va arăta cum se poate descoperi patrimoniul prin ochii unui manager cultural care a construit pas cu pas drumul său, din pasiune pentru educație și cultură”, precizează un comunicat al Muzeului Hărților.

Cristina Toma conduce Muzeul Hărților din 2017 și este pasionată de felul în care patrimoniul poate deveni o resursă vie de învățare și dialog cultural. Dezvoltă proiecte care aduc cultura mai aproape de public și transformă muzeul într-un spațiu deschis descoperirii și conversației. Consideră patrimoniul o resursă inepuizabilă, esențială pentru procesul de educație și învățare. Formarea sa include studii de licență și master în istorie și istoria artei la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și un master în științele educației la Universitatea din București.

Muzeul Hărților din București este printre puținele instituții culturale cu acest specific din lume. Muzeul îşi propune ca, prin grija pentru patrimoniu şi interpretarea lui, prin activităţi destinate specialiştilor şi comunităţii, să devină o instituţie relevantă pentru public şi pentru cultură, promovând cercetarea, interactivitatea, educaţia pe tot parcursul vieţii, dialogul şi angajarea creativă.