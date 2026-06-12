O călătorie în timp: „70 de ani de cercetare arheologică în cetatea dacică de la Tilișca”

Expoziția „70 de ani de cercetare arheologică în cetatea dacică de la Tilișca”, organizată în perioada 12 iunie - 30 august 2026, la Muzeul de Istorie - Casa Altemberger din cadrul Muzeului Național Brukenthal Sibiu, cuprinde piese arheologice și imagini edite și inedite din timpul campaniilor arheologice derulate în acest obiectiv de-a lungul timpului.

Expoziția își propune o prezentare evolutivă a metodelor de cercetare - de la metodele științifice clasice, specifice arheologiei jumătății secolului trecut, la metodele pluridisciplinare din prezent - și face parte din proiectul Zilele Europene ale Arheologiei – România, proiect derulat în perioada 12 - 14 iunie 2026, coordonat la nivel național de Institutul Național al Patrimoniului (INP) din România și inițiat la nivel european de Institutul Național de Cercetări Arheologice Preventive (INRAP) din Franța, sub egida Consiliului Europei, relatează Muzeul Național Brukenthal Sibiu, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, prima cercetare arheologică în cadrul cetății dacice de la Tilișca, una de suprafață (periegheză), a fost efectuată în primăvara anului 1957, de un colectiv al Muzeului Național Brukenthal condus de prof. Nicolae Lupu, directorul instituției. Acesta începea primele săpături arheologice sistematice doi ani mai târziu (9 septembrie 1959), săpături care au durat, fără întrerupere, până în anul 1965.

Între anii 2003-2006 cercetările au fost reluate sub coordonarea dr. Dumitru Popa, iar mai apoi, din anul 2018 și până în prezent, de un colectiv condus de dr. Gheorghe Vasile Natea (Mihail Chideșa, Adrian Georgescu, Ecaterina Natea, Florentin Perianu, Maria Raluca Teodorescu - Muzeul Național Brukenthal, Christian Kaiser - independent, Silviu Istrate Purece - ULB Sibiu).

Așezările de pe Căţănaş aparțin ambelor epoci ale fierului: Hallstatt, (cultura Gáva) când s-au ocupat porțiuni mai puține și mai restrânse ca suprafață și nu s-a intervenit asupra formei terenului decât, cel mult, pentru amenajările fiecărei locuințe în parte și La Téne (cultura Dacică), când s-au amenajat terase, așezarea fiind împărțită în două zone, una superioară (platoul) - de pe care se poate supraveghea cu ușurință spre est bazinul Cibinului, iar spre nord bazinul superior al Secașului - și alta inferioară, constituită din cele 23 de terase, amplasate pe laturile de nord și nord-vest, pe care s-au ridicat locuințe și ateliere.

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