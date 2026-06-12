Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
„70 de ani de cercetare arheologică în cetatea dacică de la Tilișca” (© Muzeul Național Brukenthal Sibiu)

O călătorie în timp: „70 de ani de cercetare arheologică în cetatea dacică de la Tilișca”

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 12 iunie 2026

Expoziția „70 de ani de cercetare arheologică în cetatea dacică de la Tilișca”, organizată în perioada 12 iunie - 30 august 2026, la Muzeul de Istorie - Casa Altemberger din cadrul Muzeului Național Brukenthal Sibiu, cuprinde piese arheologice și imagini edite și inedite din timpul campaniilor arheologice derulate în acest obiectiv de-a lungul timpului.

Expoziția își propune o prezentare evolutivă a metodelor de cercetare - de la metodele științifice clasice, specifice arheologiei jumătății secolului trecut, la metodele pluridisciplinare din prezent - și face parte din proiectul Zilele Europene ale Arheologiei – România, proiect derulat în perioada 12 - 14 iunie 2026, coordonat la nivel național de Institutul Național al Patrimoniului (INP) din România și inițiat la nivel european de Institutul Național de Cercetări Arheologice Preventive (INRAP) din Franța, sub egida Consiliului Europei, relatează Muzeul Național Brukenthal Sibiu, pe pagina de Facebook a instituției.

„70 de ani de cercetare arheologică în cetatea dacică de la Tilișca” (© Muzeul Național Brukenthal Sibiu)

Conform sursei citate, prima cercetare arheologică în cadrul cetății dacice de la Tilișca, una de suprafață (periegheză), a fost efectuată în primăvara anului 1957, de un colectiv al Muzeului Național Brukenthal condus de prof. Nicolae Lupu, directorul instituției. Acesta începea primele săpături arheologice sistematice doi ani mai târziu (9 septembrie 1959), săpături care au durat, fără întrerupere, până în anul 1965.

Între anii 2003-2006 cercetările au fost reluate sub coordonarea dr. Dumitru Popa, iar mai apoi, din anul 2018 și până în prezent, de un colectiv condus de dr. Gheorghe Vasile Natea (Mihail Chideșa, Adrian Georgescu, Ecaterina Natea, Florentin Perianu, Maria Raluca Teodorescu - Muzeul Național Brukenthal, Christian Kaiser - independent, Silviu Istrate Purece - ULB Sibiu).

„70 de ani de cercetare arheologică în cetatea dacică de la Tilișca” (© Muzeul Național Brukenthal Sibiu)

Așezările de pe Căţănaş aparțin ambelor epoci ale fierului: Hallstatt, (cultura Gáva) când s-au ocupat porțiuni mai puține și mai restrânse ca suprafață și nu s-a intervenit asupra formei terenului decât, cel mult, pentru amenajările fiecărei locuințe în parte și La Téne (cultura Dacică), când s-au amenajat terase, așezarea fiind împărțită în două zone, una superioară (platoul) - de pe care se poate supraveghea cu ușurință spre est bazinul Cibinului, iar spre nord bazinul superior al Secașului - și alta inferioară, constituită din cele 23 de terase, amplasate pe laturile de nord și nord-vest, pe care s-au ridicat locuințe și ateliere.

Mai multe pentru tine...
Depozitul de ștanțe monetare de la Tilișca (foto: Muzeul Național de Istorie a României)
Cum copiau dacii monedele romane?
Cetatea dacică de la Tilișca - Dealul Cățănaș (foto: Muzeul Național Brukenthal)
14 ștanțe monetare, descoperite în cetatea dacică de la Tilișca - Dealul Cățănaș
O ștanță monetară antică din bronz cu manșon de fier, descoperită Tilișca (© Muzeul de Istorie Casa Altemberger)
Descoperire arheologică remarcabilă, în zona cetății dacice de la Tilișca
Parcul Carol I marchează 120 de ani de la inaugurare (foto: ARCUB)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Parcul Carol I marchează 120 de ani de la inaugurare
Limesparcul de la castrul Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
📁 Patrimoniu
Limesparcul de la castrul Călugăreni va fi inaugurat după o investiție de 12,6 milioane de lei
În interiorul unui submarin din al Doilea Război Mondial / FOTO jpeg
📁 Muzee
În interiorul unui submarin din al Doilea Război Mondial / FOTO
Afiș Cooperativa Gusti jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Când monografiștii au trecut Prutul”, un nou bilanț pluridisciplinar asupra cercetărilor Școlii gustiene la Cornova (1931)
„Iancu de Hunedoara și timpul său” - simpozion la Academia Română
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Iancu de Hunedoara și timpul său” - simpozion la Academia Română
Afis Catalog Foi volante 2026 nou 724x1024 jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Expoziția „Foi volante care au făcut istorie”, la Biblioteca Academiei Române
Expoziția „Povestea unei lumi apuse. Cultura eneolitică Sălcuța” (© Muzeul Olteniei)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Povestea unei lumi apuse. Cultura eneolitică Sălcuța
Ceașcă din Epoca Bronzului (© Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Restaurarea unui mic fragment de istorie: O ceașcă din Epoca Bronzului
WhatsApp Image 2026 06 04 at 19 27 1 webp
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Grigorescu, artistul recordurilor, și Tonitza, maestrul nudului, conduc Licitația de Vară Artmark