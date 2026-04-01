Denar republican roman și o imitație dacică (© Muzeul Național de Istorie a României)

Denarii republicani romani și imitațiile locale dacice

📁 Dacia antică

În Antichitate, sfârșitul statelor elenistice este concomitent cu ascensiunea militară a Romei în întreg bazinul Mediteranei. Schimbarea centrului de putere se resimte politic și cultural în comunitățile dacice de la nord de Dunăre în cele mai interesante (și neașteptate) moduri.

Denarii republicani - moneda de argint a romanilor - pătrund în societatea dacică în contexte facilitate de contactele economice, dar capătă ulterior valențe socioculturale. Monedele trec în sfera bunurilor de prestigiu și subliniază statutul celui care le deține, prin aluzia la legături directe cu conducătorii romani, scrie Muzeul Național de Istorie a României, pe pagina de Facebook a instituției.

Cantitativ insuficiente pentru cererea mare a dacilor, pe plan local încep să apară ateliere unde se imită monedele romane. Deși în multe cazuri dacii sunt foarte pricepuți la dublarea denarilor, anumite serii înfățișează reprezentări schematice ale portretelor romane și înșiruiri de grafeme ilizibile în locul legendelor în latină.

Expresie a unui fenomen indubitabil complex, imitațiile nu trebuie judecate estetic, cât mai degrabă ca verigă a unui proces cultural și social de definire a poziției în societate și a relațiilor cu alteritatea.

Legendă imagine:

1. Denar republican roman emis la Roma în 90 a.Chr. de către magistratul monetar Q. Titius. Pe avers este redat zeul Liber, iar pe revers Pegasus. Piesa face parte din tezaurul descoperit între comunele Nicolae Bălcescu și Călmățuiul de Jos (jud. Teleorman).

2. Imitație locală după tipul de denar descris mai sus. Piesa este parte a tezaurului găsit între satele Plopu și Vărbila (jud. Prahova).

Monedele fac parte din colecția Cabinetul Numismatic al Muzeului Național de Istorie a României.

Mai multe pentru tine...
Depozitul de ștanțe monetare de la Tilișca (foto: Muzeul Național de Istorie a României)
Cum copiau dacii monedele romane?
Kosoni din aur (foto: Getty Images)
Misterul kosonilor dacilor
Un tezaur alcătuit din peste 1000 de monede romane de argint a fost descoperit într-o localitate din Dolj (foto: Facebook / Cosmin Vasile)
Circulația monetară în Dacia romană
București. Calea Victoriei, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
📁 Istorie contemporană
Marea Criză Economică de supraproducție, o epocă de expansiune a autovehiculelor
Ce inexactități istorice au generat interzicerea filmului Exodus: Gods and Kings în cinematografele din Maroc? jpeg
📁 Istoria Filmului
Ce inexactități istorice au generat interzicerea filmului Exodus: Gods and Kings în cinematografele din Maroc?
Ruinele palatului din Knossos (© Bernard Gagnon / Wikimedia Commons)
📁 Antichitate
De ce a dispărut cea mai veche civilizație europeană?
De ce nu mai merg oamenii azi pe Lună? De ce în 1969 s a putut și azi nu jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce nu mai merg oamenii azi pe Lună? De ce în 1969 s-a putut și azi nu
florii jpeg
📁 Istoria Religiilor
Floriile - ce semnificaţie are la români cea mai importantă sărbătoare care vesteşte Paştele?
Beatrice de Aragon și Matia Corvin (© Magyar Nemzeti Múzeum / Wikimedia Commons)
📁 Istorie Medievală Universală
Știați că ducele Ioan Corvin avea probleme locomotorii?
„Burst of Joy”, fotografie de Slava "Sal" Veder", Associated Press (© Wikimedia Commons)
📁 Memoria Imaginii
Istoria unei fotografii: Povestea tristă din spatele unei „explozii de bucurie”
Top 5 cele mai bune filme despre viaţa lui Iisus Hristos jpeg
📁 Recomandări de film
Top 5 cele mai bune filme despre viaţa lui Iisus Hristos
B. P. Hasdeu, lingvist, publicist, istoric, director al Arhivelor Statului, întere 1876-1900 (© Arhivele Naționale ale României, Col. Documente Fotografice F I 1055)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
O farsă celebră, publicată de B.P. Hasdeu în „Convorbiri literare”