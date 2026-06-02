Expoziția „Restituiri istorice. Patrimoniu rătăcit” la Palatul Magna Curia din Deva

Muzeul Civilizației Dacice și Romane (MCDR) Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, în parteneriat cu Liceul de Arte „Sigismund Toduța” organizează începând cu data de 02 iunie 2026, ora 10.00 la sediul Muzeului Civilizației Dacice și Romane „Școala de vară de restaurare” ediția a IX-a.

Cu această ocazie, la Palatul Magna Curia a avut loc și vernisajul expoziției „Restituiri istorice. Patrimoniu rătăcit”, obiectele prezentate au fost restaurate în laboratorul muzeului MCDR Deva și provin de la deținătorii de detectoare de pe raza județului Hunedoara, informează un comunicat al instituției muzeale.

Anul acesta, la „Școala de vară de restaurare” vor fi prezenți elevi din ciclul liceal, clasa a X-a și a XI-a de la Liceul de Arte „Sigismund Toduță” coordonați de prof. Ana Iancu și prof. Daniel Bocșe.

Conform sursei citate, laboratorul de restaurare al MCDR Deva, cu cele trei specializări: ceramică, metal și carte veche va fi gazda acțiunii interactive pe parcursul a 6 zile. Aceasta va fi împărțită pe trei paliere distincte. Prima parte o reprezintă prezentarea teoretică a procesului de restaurare pe cele 3 suporturi pentru care există experți acreditați de Ministerul Culturii. Vor fi transmise elevilor informații referitoare la fluxul tehnologic, tehnici și etape de lucru, tipurile de degradări suferite de artefacte de-a lungul timpului, precum si prezentarea materialelor folosite în restaurare.

Demonstraţiile practice ale proceselor de restaurare se vor desfășura sub forma unor participări interactive unde elevii vor putea realiza sub îndrumarea specialiştilor diverse operaţiuni. Ultima zi va fi dedicată expunerii obiectelor, jurizarea şi acordarea de diplome şi premii participanţilor. Ca în fiecare ediție, toate intervenţiile vor fi efectuate pe material anorganic comun, nefiind afectat patrimoniul cultural mobil al instituţiei.

În cadrul acestei acţiuni, rolul specialiștilor este acela de a furniza informații utile generale și la obiect celor care doresc să știe cât mai multe despre restaurarea și conservarea patrimoniului cultural mobil. Scopul acestui eveniment, alături de alte acțiuni de acest gen organizate de MCDR Deva, este acela de a conștientiza în rândul tinerilor în special, rolul important pe care îl reprezintă restaurarea și conservarea patrimoniului cultural național. Numai așa putem păstra și transmite material și spiritual informații despre istoria noastră generațiilor viitoare.