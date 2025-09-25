Vizita Familiei Regale la Joia Moșilor

Inaugurarea oficială a târgului desfășurat anual în luna mai avea loc de Joia Moșilor, ocazie marcată de prezența conducătorului de stat. Obiceiul vizitei protocolare în cadrul unui târg fusese întemeiat încă de la finalul secolului al XVIII-lea, de pe vremea domnitorului Nicolae Mavrogheni, care cerceta producția agricolă și meșteșugărească a Târgului de Afară.

Cu acest prilej a fost construit un foișor domnesc, loc de primire împodobit festiv. Vizita la Moși a căpătat la rândul său un caracter oficial începând cu anul 1844, sub domnia lui Gheorghe Bibescu, fiind susținută de atunci cu oarecare regularitate, notează Muzeul Nicolae Minovici, pe pagina de Facebook a instituției.

Odată cu instalarea lui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen la conducerea Principatelor Unite și, ulterior, a României, tradiția vizitării târgului din pragul verii a fost menținută în mod aproape constant. În memoriile sale, principele a consemnat impresiile căpătate în urma asistării la sărbătoare: „Pitorești sunt expozițiile de marfă ale olarilor și lucrătorilor în lemn (...). Mai ales sunt însă călușarii, dansatorii în costum național, care dau Moșilor coloritul lor de sărbătoare populară; (...) toate tarafurile de lăutari din oraș și împrejurimi își cântă aici ariile”.

Moștenirea vechiului foișor domnesc era chioșcul, o construcție efemeră, al cărui loc varia în cadrul târgului. Acesta devenea în anul 1907 un pavilion permanent, prevăzut cu patru balcoane, îndeplinind în continuare rolul de primire ceremonioasă a invitaților. În plus, pavilionul regal era prevăzut cu spații expoziționale rezervate cu precădere societăților caritabile, fiind expuse produse lucrate de către orfani sau invalizi de război, precum și produsele cu caracter românesc ale diferitelor ateliere din țară. Înainte de Marele război, inventatorul Dumitru Tache Brumărescu a ocupat un loc special în cadrul acestui pavilion, expunând numeroase obiecte decorative ornamentate cu motive țărănești. De asemenea, olăria atelierului de pe Domeniul Coroanei Cocioc reprezenta o mare atracție pentru public.

De Joia Moșilor, familia regală era întâmpinată cu fast de către oficialități precum și o mulțime entuziastă formată din negustori, orășeni și săteni. Oaspeții primeau numeroase daruri și bunătăți: donițe de lemn împodobite cu motive tradiționale, flori, baloane și jucării pentru cei mici. Conform tradiției, primarul capitalei oferea distinșilor invitați pâine și sare în semn de ospitalitate. Atmosfera era una de sărbătoare, Imnul regal răsunând solemn. Totodată, călușarii dansau vechiul lor dans tradițional.

Programul monarhic includea vizitarea târgului și a pavilioanelor, care, de-a lungul anilor, au evoluat de la simple tarabe la construcții moderne. Conducătorii statului discutau cu participanții, încurajând producția locală și națională, manifestând un interes deosebit pentru activitatea meseriașilor și a industriașilor. De asemenea, aceștia achiziționau diverse produse, precum piese de mobilier, obiecte de decor, ii sau diverse țesături tradiționale pentru interior. Nici parcul de distracții Luna Park nu era trecut cu vederea. Astfel încât, în anul 1931, Voievodul Mihai s-a bucurat de o plimbare în montagnes-russes.

Textul figurează în cadrul expoziției „Iarmaroc și negoț din Bucureștii de odinioară” găzduită de Palatul Suțu. Expoziția poate fi vizitată până la data de 26 octombrie 2025.

Foto: Membri ai Familiei Regale în vizită la Târgul Moșilor (© Colecția „Fotografii, cărți poștale și clișee fotografice”, Muzeul Municipiului București)

