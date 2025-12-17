Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
image

Crăciunul pe front: Povestea unei cărți poștale din Primul Război Mondial

📁 Muzeele României
Autor: Redacția
🗓️ 17 decembrie 2025

Exponatul lunii decembrie 2025 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia este o carte poștală din Primul Război Mondial.

Pentru că se apropie Crăciunul, ilustrata aflată în colecția muzeului albaiulian surprinde această sărbătoare: bolnavi aflați în convalescență într-un salon în care a fost împodobit un imens brad de Crăciun.

Era decembrie 1916, iar chipurile din ilustrație sunt ale unor ardeleni înrolați în armata Imperiului Austro-Ungar, răniți pe frontul din Galiția și trimiși la spitalul organizat în mănăstirea Strahov din Praga.

Mănăstirea era condusă de abatele Method Zavoral, o personalitate cunoscută în România interbelică prin empatia de care a dat dovadă în timpul războiului. Abatele i-a ajutat pe toți cei care au ajuns de pe front în așezământul monahal, a învățat limba română pentru a le putea citi ziare, cărți și rugăciuni.

Scrisorile primite de la familiile bolnavilor erau citite tot de abate, care le scria apoi, în numele lor, celor dragi. Method Zavoral a rămas atașat de România până la finalul vieții sale (6 iunie 1942).

Crăciunul în război era altfel, dar sărbătoarea nu a fost uitată, bradul a fost împodobit în spitale, dar și în tranșee, cu gândul la zilele petrecute la vreme de pace”, scrie Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pe pagina de Facebook a instituției.

image

Conform sursei citate, exponatul lunii decembrie va spune povestea Crăciunului de pe front, din război, dar și povestea Pomului de Crăciun care de un secol și jumătate ne însoțește sfârșitul de an.

