Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Muzeul Național Cotroceni

Muzeul Național Cotroceni, deschis pe 24 ianuarie. Intrare gratuită pentru copii și adolescenți

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 19 ianuarie 2026

Cu prilejul aniversării a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, înfăptuită de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Muzeul Național Cotroceni va fi deschis pentru public în data de 24 ianuarie 2026, oferind intrare gratuită pentru copii și adolescenți.

Alexandru Ioan Cuza și soția lui, doamna Elena Cuza, au avut drept reședință de vară palatul domnesc de la Cotroceni, pe care l-au reamenajat, începând din 1862, prin reparații, dotări, redecorarea interioarelor cu mobilier nou şi obiecte ambientale în stilurile la modă, unele provenite din manufacturi occidentale, în special de la Paris, informează un comunicat al Muzeului Național Cotroceni.

Sabia de paradă a lui Alexandru Ioan Cuza (foto: Muzeul Național Cotroceni)

În cadrul expunerii dedicate lor de Muzeul Național Cotroceni, vizitatorii pot admira sabia de paradă dăruită principelui Cuza de către principele Serbiei, Mihail Obrenovici, în semn de recunoștință pentru ajutorul pe care l-a acordat luptei de eliberare a poporului sârb de sub dominația otomană. Sabia, care are pe lama curbată inscripția „Amicus certus in re incerta / Prieten sigur în vremuri nesigure”, a fost purtată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza la deschiderea sesiunii Corpurilor Legiuitoare din 15 noiembrie 1863.

Publicul mai poate viziona și alte obiecte de o mare valoare patrimonială, cum ar fi decorația „Pro Virtute Militari” instituită pentru a celebra bătălia din Dealul Spirii (13 septembrie 1848), medalii bătute cu prilejul adoptării reformelor care au marcat dezvoltarea societății românești și unificarea deplină a celor două principate, regulamentele privind ceremonialul curții principelui Cuza inspirate după cele ale curții imperiale a Franței, cărți poștale reprezentând familia princiară Cuza și oamenii politici ai vremii care l-au sprijinit în procesul de reformare al noului stat: Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, C. A. Rosetti, Costache Negri etc. (aflate în colecția Daniel Cosmin Obreja).

Expoziția este întregită de copii ale unor documente importante: cel care atestă dubla alegere a principelui Alexandru Ioan Cuza (5 și 24 ianuarie 1859), firmanul prin care Imperiul Otoman recunoştea unirea administrativă şi legislativă a celor două Principate (22 noiembrie/4 decembrie 1861); reamenajarea și dotarea reședinței de vară de la Cotroceni (1862) etc.

Vizitatorii cu vârsta sub 18 ani vor beneficia de intrare gratuităLa intrarea în muzeu se va prezenta un act de identitate în original (C.I. sau pașaport).

Fiul lui hamnet 426216l 1600x1200 n 0d8f8eb9 jpg
📁 Recomandări de film
De văzut în ianuarie
Viaţa intelectuală şi artistică în primul deceniu al regimului Ceauşescu, 1965–1974
📁 Carte
„Viaţa intelectuală şi artistică în primul deceniu al regimului Ceauşescu, 1965–1974” (recenzie)
Cristian Vasile, Un cameleon și “virtuțile” oportunismului: Mihai Ralea – o biografie politică
📁 Carte
Moralistul fără morală sau între cameleonism și oportunism - Mihai Ralea
foto1 SD14 JPG
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Un weekend de plimbare și relaxare la „Străzi deschise – București”, 2–3 august 2025
Stânga: General Constantin Budișteanu, ulei pe carton lipit pe pânză, autor Patriciu; Dreapta: Sublocotent Constantin Budișteanu, ulei pe pânză, autor neidentificat (© Colecția „Picturi”, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”)
📁 Muzeele României
Generalul Constantin Budișteanu - portrete în oglindă
WhatsApp Image 2026 01 15 at 14 24 23 jpeg
📁 Carte
„Când Iadul a coborât pe Pământ. Imperiul Mongol și Hoarda de Aur”: De la Ginghis Han la moștenirea Hoardei de Aur
Strazi deschise@ARCUB jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Străzi deschise” în weekendul 13-14 septembrie: artă, film, percuție și spectacole pe Calea Victoriei și pe Calea Griviței
Paris Pallady (4) JPG
📁 Promo și advertorial
Art Safari va fi deschis special pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice
„Incursiune vizuală în istoria TNB”, expoziție cu fotografii de arhivă din spectacolele Teatrului Național
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Incursiune vizuală în istoria TNB”, fotografii de arhivă din spectacolele Teatrului Național