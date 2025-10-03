Formidabilul destin al lui Iancu de Hunedoara, eroul Europei marginalizat de români

Iancu de Hunedoara este, de departe, cel mai nedreptățit dintre toți marii conducători ai istoriei noastre. Erou național în Ungaria, Serbia, Croația și Slovacia, cu statui și monumente în toate aceste țări, românul Iancu de Hunedoara a avut un singur monument în țara sa, și acela ridicat de maghiari și distrus de naționaliști băștinași.

Doctorul în istorie Andrei Pogăciaș ne spune episodul de mai jos al podcastului „Colecționarul de Istorie” fabuloasa poveste a vieții și morții celui mai mare comandant militar al Europei din Secolul al XV-lea. Într-o epocă în care în Occident bătăliile implicau câteva mii sau, uneori, chiar câteva sute de oameni, Iancu de Hunedoara a condus zeci de mii de ostași, cruciade și campanii istovitoare timp de luni întregi, pe tot cuprinsul Balcanilor, împotriva celui mai puternic imperiu al vremii, cel otoman.

Guvernator și regent al Ungariei, omul cel mai bogat din acest regat, Iancu de Hunedoara s-a străduit până la final să salveze Constantinopolul. A eșuat, dar a salvat creștinătatea cu prețul vieții în celebra bătălie de la Belgrad, intrând în legendă.

Originea românească a lui Iancu de Hunedoara

Originea lui Iancu de Hunedoara a fost subiect de legende consemnate de cronicarii epocii, care încercau astfel să explice cariera fulminantă a eroului nostru. Cronicarul Antonio Bonfini consemnează la finele secolului al XV-lea o legendă despre ascendența regală a lui Iancu de Hunedoara, care ar fi fost fiul nelegitim al regelui Sigismund de Luxemburg. Acest rege al Ungariei ar fi avut o relație amoroasă cu fiica unui nobil din familia Murșina (Morzsinai).

Atât Bonfini, cât și un alt cronicar care l-a preluat peste o jumătate de secol, Gáspár Heltái, explică ascensiunea politică a lui Iancu de Hunedoara prin această origine bastardă. Era greu de înțeles pentru cei doi cronicari și, probabil și pentru oamenii epocii lor, ascensiunea unui român în fruntea Ungariei.

Ba mai mult, Bonfini relatează și despre originea bizantină a mamei lui Iancu de Hunedoara, rudă cu împărații de la Constantinopol. O altă legendă consemnată de același cronicar afirmă descendența Hunedoreștilor în familia romană Corvinus, argumentată cu prezența corbului pe stema nobiliară a familiei.

Documentele istorice atestă fără dubii originea românească a lui Iancu de Hunedoara. În 1409, când tatăl său, Voicu, a primit de la rege moșia Hunedoara cu pertinențele sale, apare pentru prima dată în izvoare, sub numele Ioan.

Peste un deceniu, în 1419, dania regală pentru Hunedoara a fost transcrisă la cererea unchiului său, ocazie cu care apare și fratele său, care avea același nume, Ioan. Nu era un caz neobișnuit ca doi copii să poarte același nume. Toate documentele medievale îl mențiomează cu numele Ioan.

Dacă până prin 1440 izvoarele îl consemnează cu numele Ioan Românul (Johannes Valachus sau Johannes Olahus), după ce a intrat în centrul vieții politice, sursele îi menționează particula de nobilitate – Ioan de Hunedoara (Johannes de Hunyad sau Johannes Hunyadi).

Dacă originea românească este indiscutabilă, istoricii nu au ajuns încă la un numitor comun în legătură cu originea socială și geografică a lui Voicu, tatăl lui Iancu de Hunedoara. El apare în izvoare în calitate de cavaler la curtea regală, adică pe o poziție superioară în ierarhia curtenilor. Unii istorici susțin originea lui în Țara Românească, în timp ce alții pe cea în mediul cnezilor români înnobilați din Țara Hațegului.

