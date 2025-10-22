Regina Maria a României, celebrată la Ashford de ICR Londra

În data de 23 octombrie 2025, Institutul Cultural Român de la Londra încheie programul aniversar dedicat împlinirii a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României printr-o serie de evenimente speciale, organizate în Kent, unde suverana s-a născut, la Eastwell Manor, în anul 1875. Evenimentele sunt organizate în partenriat cu Consiliul Local Ashford.

Seara de la Ashford este dedicată vieții și moștenirii culturale, istorice și diplomatice ale Reginei Maria, una dintre cele mai remarcabile figuri ale istoriei României moderne, informează un comunicat al Institutului Cultural Român (ICR).

Evenimentul se va deschide la ora 18:00 cu vizionarea unei expoziții foto-documentare dedicate vieții și operei Reginei, realizată de Muzeul Național Peleș și Muzeul Național de Istorie a României. De la ora 19:00, programul va continua în sala de cinema, unde publicul invitat va avea ocazia să vizioneze documentarul „Maria, inima României”, o producție Chainsaw Film (producător executiv – John Florescu; scenariu și regie – Trevor Poots).

Proiecția documentarului va fi precedată de o conferință susținută de istoricul și jurnalista Dr. Tessa Dunlop, una dintre personalitățile publice britanice care, de-a lungul anilor, a promovat activ moștenirea istorică complexă a Reginei în Marea Britanie. Evenimentul va fi deschis prin intervenții introductive susținute de primarul orașului Ashford, Lyn Suddards, de ambasadorul României în Regatul Unit, Laura Popescu, și de directorul ICR Londra, Aura Woodward.

Evenimentul va avea loc cu sprijinul Asociației comunitare RO KENT CIC, iar unul dintre elevii Școlii românești „Sfântul Ștefan cel Mare” va citi fragmente din jurnalele Reginei.

Dr. Tessa Dunlop este istoric britanic, realizatoare de emisiuni și autoare de succes, ale cărei lucrări îmbină rigoarea academică cu arta povestirii accesibile. A studiat Istoria Modernă la Oxford, a obținut un master cu distincție în Imperialism și Cultură, iar în 2020 și-a finalizat doctoratul cu o teză despre reprezentările României în discursul public și politic britanic. Este cunoscută pentru activitatea sa în televiziune și radio (inclusiv pentru BBC, Channel 5 și Discovery) și pentru volumele sale de istorie narativă, precum The Bletchley Girls, The Century Girls, Elizabeth & Philip și Lest We Forget. În mod special, Tessa Dunlop a realizat cercetări semnificative despre Regina Maria a României, analizând rolul acesteia în timpul Primului Război Mondial, implicarea sa în susținerea intrării României în Antantă, precum și poziția sa de figură culturală și simbolică. Interesul ei pentru relațiile româno-britanice și cercetările dedicate Reginei Maria contribuie la scoaterea la lumină a unor aspecte mai puțin cunoscute din istoria culturală, politică și regală a Europei de la începutul secolului al XX-lea.

Anul 2025 marchează 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României, aniversare care a ocupat un loc central în programul de evenimente al ICR Londra. Seria dedicată Reginei a debutat în luna iunie, cu spectacolul de teatru „1919: Misiune Regală”, și a continuat la Edinburgh cu o amplă celebrare de trei zile – expoziție de fotografie, conferință și reprezentație teatrală. Elementul central al programului aniversar, expoziția de acuarele realizate de Regină a fost deschisă la The King’s Foundation, Garrison Chapel Gallery, între 18 septembrie și 12 octombrie, fiind vizitată inclusiv de Majestatea Sa Regele Charles al III-lea. Expoziția a fost prezentată în dialog cu The Transylvania Florilegium, o colecție de artă botanică excepțională, comisionată de Rege.

În anul 2018, cu ocazia celebrării Centenarului Marii Uniri, Institutul Cultural Român și Consiliul Local au dezvelit, la Ashford, prima statuie a Reginei Maria din afara granițelor României, realizată de sculptorul Valentin Duicu.

