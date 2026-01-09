„București: hărți în mișcare” – expoziție la Madrid, de Ziua Culturii Naționale

Marți, 13 ianuarie 2026, de la ora 18:00, în Sala de Expoziții Maruja Mallo (Retiro), Madrid, Spania, va avea loc vernisajul expoziției „București: hărți în mișcare”, organizată cu prilejul Zilei Culturii Naționale, informează un comunicat al Muzeului Municipiului București.

Evenimentul se va desfășura în prezența dr. Adrian Majuru, Director General al Muzeului Municipiului București, și a dr. Dan Pîrvulescu, Director al Muzeului Municipiului București.

Expoziția propune o lectură evolutivă a Bucureștiului, de la orașul aflat în plin proces de modernizare la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, până la imaginea sa contemporană. Parcursul expozițional reunește materiale documentare valoroase din patrimoniul Muzeului Municipiului București și fotografii semnate de Dragoș Asaftei, care surprind capitala în ipostazele sale actuale.

„Bucureștiul a fost, în ultimele două sute de ani, o arenă a confruntărilor dintre «nou» și «vechi», dintre orașul oriental care se încăpățâna să dăinuie și orașul modern care s-a luptat îndelung să prindă contur”, subliniază curatorii expoziției, Adrian Majuru și Dan Pîrvulescu. Expoziția ilustrează această tensiune prin perspective diverse asupra orașului, de la epoca Belle Époque, reflectată în documentele de arhivă, până la fața actuală a Bucureștiului, surprinsă în detalii expresive de obiectivul fotografului Dragoș Asaftei.

Procesul de modernizare a Bucureștiului a debutat în secolul al XIX-lea, fiind marcat de realizările edilitar-urbanistice ale primarilor Pake Em. Protopopescu, Barbu Ștefănescu Delavrancea și Mihail I. Cantacuzino, și a continuat în prima jumătate a secolului XX. Un moment de referință l-a constituit mandatul primarului Dem I. Dobrescu (1929–1934), precum și manifestarea culturală „Luna Bucureștilor” (1935–1940), care a contribuit la definirea identității urbane a capitalei.

Fotografiile lui Dragoș Asaftei surprind, pe de o parte, atmosfera atemporală a iernilor și nopților bucureștene, evocând parfumul perioadei interbelice și monumentalitatea clădirilor-simbol, iar pe de altă parte, dinamismul unui oraș european contemporan, viu și vibrant.

Expoziția poate fi vizitată până la data de 5 februarie 2026, zilnic între orele 10:00 și 20:00. Accesul este gratuit. Adresa: Sala de Exposiciones Maruja Mallo Del Distrito Retiro, Plaza Daoiz y Velarde, 2 28007 Madrid.