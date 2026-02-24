Expoziție dedicată domnilor din familia Mavrocordat, la Palatul Suțu

Muzeul Municipiului București a vernisat vineri, 20 februarie 2026, la Palatul Suțu, noua expoziție tematică „Domnii Mavrocordați în patrimoniul Muzeului Municipiului București”.

Expoziția valorifică patrimoniul documentar al Muzeul Municipiului București și aduce în prim-plan domniile greco-românizate ale familiei Mavrocordat în Țara Românească, în secolul al XVIII-lea, scrie instituția muzeală, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, în cadrul expoziției puteți descoperi acte domnești originale, cu semnături autografe și sigilii voievodale, documente administrative, danii, precum și tipărituri rare realizate la București în epocă.

Expoziția „Domnii Mavrocordați în patrimoniul Muzeului Municipiului București” poate fi vizitată până la 24 mai 2026. Program: miercuri - duminică, 10:00–18:00; ultima intrare 17:30.

