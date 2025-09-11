„Străzi deschise” în weekendul 13-14 septembrie: artă, film, percuție și spectacole pe Calea Victoriei și pe Calea Griviței

În al 20-lea weekend al proiectului „Străzi deschise – București, Promenadă urbană”, Calea Victoriei devine din nou principala scenă culturală a Capitalei, cu un program divers organizat de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București.

Programul „Străzi deschise – București” se extinde în acest weekend și pe Calea Griviței (Sectorul 1), acolo unde au loc activități pentru întreaga familie, informează un comunicat al ARCUB.

Ritmuri și spectacole stradale pe Calea Victoriei

Bucureștenii sunt așteptați să descopere un weekend cu spectacole pentru toate vârstele: de la show-ul exploziv de percuție The Fury Drummers (Barbarosa & Fringe Festival), la spectacolul muzical-coregrafic de folclor, prezentat de Asociația Folclorică „Valea Prahovei”, în zona Muzeului Național de Istorie. Cei mici se vor bucura de spectacolele interactive ale Teatrului Țăndărică, programate pe Calea Victoriei nr. 45.

Artă vizuală și pasiuni retro

Zona Parcului Kretzulescu se transformă într-un atelier în aer liber, cu demonstrații de pictură susținute de Asociația Artiștilor Plastici din București. Pasionații de istorie auto și moto au ocazia să admire expoziția „2 roți clasice”, unde 30 de motorete și motociclete, fabricate între anii 1930 și 1980, readuc atmosfera epocilor trecute, chiar în mijlocul orașului.

În Piața Revoluției, programul este completat de instalațiile artistice din cadrul programului internațional Every Can Counts, dedicate reciclării creative și de FactoryLab – un proiect marca Mezanin Market și Raiffeisen Bank – cel mai mic showroom din lume, unde 10 antreprenori locali vor avea fiecare propria vitrină dedicată creațiilor lor.

Cinema în aer liber și expoziții tematice

Curtea Casei Filipescu-Cesianu găzduiește, sâmbătă și duminică, proiecții de filme spaniole și o expoziție outdoor în cadrul evenimentului Weekend sessions, realizat în parteneriat cu Ambasada Spaniei și Asociația Antrepriza Culturală. Tot aici, vizitatorii pot descoperi expozițiile permanente ale Muzeului Municipiului București: „Muzeul Vârstelor” și „În apropierea sfinților”, precum și expoziția tematică de pictură „Bucureștiul Nocturn”.

Calea Griviței, spațiu de joacă și spectacol pentru comunitate

În același weekend, Calea Griviței se transformă într-un spațiu dedicat comunității, unde arta, sportul și distracția se întâlnesc într-un program variat pentru toate vârstele, susținut de PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București. Pe toată durata zilei, zona va fi animată de activități sportive – de la mini-turnee de baschet și mese de ping-pong, până la jocuri interactive și instalații de mari dimensiuni – dar și de ateliere creative și sesiuni de facepainting menite să stimuleaze imaginația celor mici.

Strada va prinde viață prin spectacolele de teatru și momentele de animație pregătite de unele dintre cele mai importante instituții teatrale bucureștene: Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, Teatrul Mic, Teatrul Metropolis, Teatrul Odeon și Teatrul Ion Creangă. Atmosfera de festival va fi completată de demonstrațiile spectaculoase ale Circului Metropolitan București, care aduc energia circului în mijlocul orașului, și de concertele susținute de artiștii Școlii de Artă București.

Programul “Străzi deschise – București” din sectorul 1 se desfășoară în parteneriat cu Primăria Sectorului 1 și Decathlon România.

Un București deschis oamenilor

„Străzi deschise – București, Promenadă urbană” este organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București și PROEDUS, și propune un oraș mai prietenos, mai creativ și mai aproape de comunitatea sa.

Programul complet al weekendului 13–14 septembrie este disponibil pe arcub.ro și proedus.ro

Restricții rutiere

Calea Victoriei, Strada Piața Amzei și Strada Christian Tell

În cadrul programului „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” din acest weekend, Calea Victoriei devine pietonală în zilele de 13 și 14 septembrie, între orele 10:00 și 22:00, pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia până la intersecția cu Splaiul Independenței, fără afectarea intersecțiilor. Se va permite traversarea pe Calea Victoriei, pe strada Știrbei Vodă, strada C.A. Rosetti, strada Dem I. Dobrescu, strada Ion Câmpineanu, bulevardul Regina Elisabeta.

Traficul Societății de Transport București va fi deviat, fără afectarea călătorilor. Traficul rutier pe Calea Victoriei se reia pe timpul nopții până dimineața (în ziua de sâmbătă spre duminică), începând de la ora 23:00 până la ora 09:00. Pentru siguranța participanților la eveniment, pe arterele pe care nu mai circulă mașini se închid și pistele de biciclete.

Strada Piața Amzei (segmentul cuprins între Calea Victoriei și Piața Amzei) și Strada Christian Tell (segmentul cuprins între Str. Biserica Amzei și str. Piața Amzei) devin pietonale în zilele de 6 și 7 septembrie, între orele 10:00 și 22:00.

Sectorul 1 – Calea Griviței (zona cuprinsă între Str. Iulia Hașdeu și Bd. Dacia)

Pe Calea Griviței, traficul rutier este restricționat începând de vineri, 12 septembrie, ora 22:00, până luni, 15 septembrie, ora 06:00, în zona cuprinsă între str. Str. Iulia Hașdeu și Bd. Dacia.