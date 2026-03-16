Volumul „Bucureștii în 1906”, lansat la Palatul Suțu

📁 Carte
Autor: Redacția
🗓️ 16 martie 2026

Vineri, 20 martie 2026, ora 17:00, Palatul Suțu găzduiește la lansarea volumului „Bucureștii în 1906”, de Frédéric Dame, traducere din limba franceză, ediție îngrijită de Adrian Majuru, apărut la Editura Oscar Print (București, 2025).

Evenimentul marchează Ziua Internațională a Francofoniei, sărbătorită anual pe 20 martie, și aduce în prim-plan contribuția unui publicist francez care a fost martor direct al modernizării accelerate a Bucureștiului de la începutul secolului al XX-lea, scrie Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

Vorbitori invitați:

  • Doina Ruști
  • Yvonne Toader
  • Adrian Majuru

Moderator: Cătălin D. Constantin

Conform sursei citate, în „Bucureștii în 1906”, Frédéric Dame descrie un oraș aflat într-un moment de avânt excepțional: extinderea cartierelor elegante, afirmarea unei clase mijlocii urbane europenizate, integrarea României în circuitul economic și cultural occidental și reducerea rapidă a decalajelor istorice față de Europa Centrală și Occidentală. Este portretul unei capitale moderne, surprins de un fin observator al epocii.

