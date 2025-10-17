Puterea unui simplu „da“

Când a acceptat cererea în căsătorie a prinţului moștenitor Ferdinand, Marie (Missy, în familie), tânăra prinţesă britanică de nici 18 ani, nepoată a Reginei Victoria, nu putea bănui, nici pe departe, ce impact va avea, la scară istorică, acest atât de simplu „da“.

În epoca marilor puteri de la sfârșitul secolului al XIX-lea, căsătoriile erau parte a politicilor de stat. Familiile imperiale şi cele regale gândeau în termeni dinastici, iar principala datorie, poate singura, a unei prinţese, viitoare regină, era să ofere dinastiei un moștenitor. Cuplul princiar Ferdinand şi Maria a avut bucuria nașterii unui moștenitor, Carol, chiar în anul căsătoriei. Vor mai avea și alţi copii, viitorul dinastiei era asigurat. Oare?

Dacă o altă tânără, la fel de nobilă, dar fără caracterul şi personalitatea Reginei Maria, ar fi ajuns pe tronul de la București, la fel s-ar fi scris istoria?

Hotărârea politică a Reginei Maria de a nu abandona lupta după înfrângerea din 1916 a fost determinantă în stabilizarea frontului, refacerea armatei cu ajutor francez şi supravieţuirea statului în refugiul din Moldova. Cu aceeași vehemenţă, regina s-a opus ideii părăsirii ţării din motive de siguranţă. Prezenţa pe front a reginei, organizarea spitalelor pentru răniţi, unde era văzută aproape zilnic, au ridicat moralul soldaţilor aflaţi la capătul puterilor. Miracolul renașterii armatei în campania din 1917 s-a putut face prin câștigarea inimilor soldaţilor, iar meritul Reginei Maria în această realizare este incontestabil.

La sfârșitul războiului, turneul diplomatic al Reginei Maria la Paris, în cadrul dificilelor negocieri de pace, a deblocat discuţiile privind viitorul României, care şi-a îndeplinit dezideratul unirii tuturor provinciilor românești.

În însemnările pe care le-a ţinut toată viaţa, Regina Maria scria la un moment dat, cu o extraordinară cunoaștere a naturii umane, că regii şi reginele sunt fiinţe omenești, la fel ca toţi ceilalţi care nu au legătură cu regalitatea. Suferă la fel, au eșecuri, decepţii şi speranţe la fel. Regina Maria le-a cunoscut la rândul ei pe toate, de la gloria victoriei şi popularitate internaţională la ostilitate şi marginalizare.

O prinţesă britanică devenită, prin inteligenţă, curaj și determinare, regina tuturor românilor.

Textul a fost publicat în numărul 285 al revistei „Historia” (revista:285), disponibil la toate punctele de distribuție a presei, în perioada 16 octombrie - 14 noiembrie, și în format digital pe platforma paydemic.

FOTO: Wikimedia Commons

Mai multe pentru tine...