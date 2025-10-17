Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
20220823213546!Regina Maria a Romaniei (1) jpg

Puterea unui simplu „da“

📁 Istorie Modernă Românească
Autor: Ion M. Ioniţă
🗓️ 17 octombrie 2025

Când a acceptat cererea în căsătorie a prinţului moștenitor Ferdinand, Marie (Missy, în familie), tânăra prinţesă britanică de nici 18 ani, nepoată a Reginei Victoria, nu putea bănui, nici pe departe, ce impact va avea, la scară istorică, acest atât de simplu „da“.

În epoca marilor puteri de la sfârșitul secolului al XIX-lea, căsătoriile erau parte a politicilor de stat. Familiile imperiale şi cele regale gândeau în termeni dinastici, iar principala datorie, poate singura, a unei prinţese, viitoare regină, era să ofere dinastiei un moștenitor. Cuplul princiar Ferdinand şi Maria a avut bucuria nașterii unui moștenitor, Carol, chiar în anul căsătoriei. Vor mai avea și alţi copii, viitorul dinastiei era asigurat. Oare?

Dacă o altă tânără, la fel de nobilă, dar fără caracterul şi personalitatea Reginei Maria, ar fi ajuns pe tronul de la București, la fel s-ar fi scris istoria?

Hotărârea politică a Reginei Maria de a nu abandona lupta după înfrângerea din 1916 a fost determinantă în stabilizarea frontului, refacerea armatei cu ajutor francez şi supravieţuirea statului în refugiul din Moldova. Cu aceeași vehemenţă, regina s-a opus ideii părăsirii ţării din motive de siguranţă. Prezenţa pe front a reginei, organizarea spitalelor pentru răniţi, unde era văzută aproape zilnic, au ridicat moralul soldaţilor aflaţi la capătul puterilor. Miracolul renașterii armatei în campania din 1917 s-a putut face prin câștigarea inimilor soldaţilor, iar meritul Reginei Maria în această realizare este incontestabil.

La sfârșitul războiului, turneul diplomatic al Reginei Maria la Paris, în cadrul dificilelor negocieri de pace, a deblocat discuţiile privind viitorul României, care şi-a îndeplinit dezideratul unirii tuturor provinciilor românești.

În însemnările pe care le-a ţinut toată viaţa, Regina Maria scria la un moment dat, cu o extraordinară cunoaștere a naturii umane, că regii şi reginele sunt fiinţe omenești, la fel ca toţi ceilalţi care nu au legătură cu regalitatea. Suferă la fel, au eșecuri, decepţii şi speranţe la fel. Regina Maria le-a cunoscut la rândul ei pe toate, de la gloria victoriei şi popularitate internaţională la ostilitate şi marginalizare.

O prinţesă britanică devenită, prin inteligenţă, curaj și determinare, regina tuturor românilor.

Textul a fost publicat în numărul 285 al revistei „Historia” (revista:285), disponibil la toate punctele de distribuție a presei, în perioada 16 octombrie - 14 noiembrie, și în format digital pe platforma paydemic.

Cumpără acum
Cumpără acum

FOTO: Wikimedia Commons

Mai multe pentru tine...
Cadoul primit de principesa Maria de la tatăl său, la căsătoria cu principele Ferdinand jpeg
Cadoul primit de principesa Maria de la tatăl său, la căsătoria cu principele Ferdinand
Scandalul declanșat de memoriile Reginei Maria: Fostele iubite ale Regelui Ferdinand s au «păruit» la bătrânețe jpeg
Scandalul declanșat de memoriile Reginei Maria: Fostele iubite ale Regelui Ferdinand s-au «păruit» la bătrânețe
Principele Carol, regele Ferdinand și regina Maria, în 1922 (© Library of Congress)
Aventurile Reginei Maria, o traumă pentru tânărul prinț Carol
Cercetări arheologice în centrul Capitalei (© Facebook / Muzeul Curtea Veche)
📁 Istorie Urbană
Descoperiri arheologice în centrul Bucureștiului / FOTO
fantana jpg
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Misterul scheletelor descoperite într-o fântână antică din Croația a fost rezolvat
Un sicriu de zinc, descoperit în curtea Bisericii Mavrogheni (© Muzeul Municipiului București)
📁 Istorie Urbană
Descoperire neobișnuită în curtea Bisericii Mavrogheni din București
Au fost descoperite adevăratele origini ale ţiganilor jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Au fost descoperite adevăratele origini ale ţiganilor
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
deschidere site octombrie H285 jpg
O istorie regală, monastică și penitenciară, în „Historia” de octombrie
Descoperiri arheologice în Parcul Tineretului (© Muzeul Municipiului București)
📁 Istorie Urbană
Trei milenii de locuire în Parcul Tineretului. Descoperiri arheologice în București
Foto: © captură video Česká televize
📁 Antichitate
Sute de monede antice din aur și argint, descoperite într-o locație secretă
Portretul spioanei „Madame Kitty”, descoperit în Berlin (© Urs2020 / Wikimedia Commons)
📁 Istoria unui tablou
Cine a fost Madame Kitty, spioana supranumită „Mata Hari a naziștilor”