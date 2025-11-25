„Incursiune vizuală în istoria TNB”, fotografii de arhivă din spectacolele Teatrului Național

Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
„Incursiune vizuală în istoria TNB”, expoziție cu fotografii de arhivă din spectacolele Teatrului Național

Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Redacția
25 noiembrie 2025

Institutul Național al Patrimoniului organizează, marți, în foaierul Sălii Atelier a Teatrului Național București, evenimentul „Incursiune vizuală în istoria TNB”.

Potrivit unui comunicat al Institutului Național al Patrimoniului (INP), întâlnirea va debuta la ora 16:00 și va reuni reprezentanți ai Institutului Național al Patrimoniului, ai Teatrului Național „I. L. Caragiale” din București, ai UNITER, ai Fundației Camil Petrescu, precum și ai altor instituții de profil și ai presei culturale.

Scopul acestei întâlniri este de a prezenta rezultatele Proiectului STAR - „De la Teatrul de stat la Scena Independentă. Repertoriul digital al premierelor teatrale din România, un demers amplu de documentare, digitizare și valorificare a repertoriului teatral românesc”, derulat cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național (AFCN), în cadrul sesiunii II/2025. Proiectul își propune realizarea unui repertoriu digital al premierelor teatrale din România, contribuind la conservarea și promovarea patrimoniului imaterial al scenei românești.

Totodată, publicul este invitat la vernisajul expoziției „Incursiune vizuală în istoria TNB”, care prezintă 50 de panouri cu fotografii de arhivă din spectacolele Teatrului Național realizate între anii 1930 și 2000.

Panourile, cu dimensiunea de 50x70 cm, sunt dispuse cronologic și însoțite de etichete informative succinte, oferind vizitatorilor o incursiune în evoluția artistică și vizuală a uneia dintre cele mai importante instituții de cultură din România.

Imaginile, aflate în colecția Bibliotecii TNB, au fost digitizate de către Direcția Patrimoniu Digital din Institutului Național al Patrimoniului și de TNB.

