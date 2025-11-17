Tenorul Jonas Kaufmann, live la București: portretul simbolului excelenței care a redefinit opera

Puține nume din lumea muzicii clasice contemporane reușesc să stârnească atâta emoție, admirație și efervescență precum Jonas Kaufmann. Considerat de The Telegraph drept „cel mai mare tenor din lume” și descris de The New York Times ca „cel mai important și versatil tenor al generației sale”, artistul german vine pentru prima dată în România, într-un concert-eveniment de referință care va avea loc pe 11 decembrie 2025, ora 19:00, la Sala Palatului din București.

Evenimentul marchează o premieră istorică pentru publicul român, oferindu-i șansa unică de a-l asculta live pe unul dintre cei mai aclamați și carismatici artiști lirici ai ultimelor decenii. Jonas Kaufmann va fi acompaniat de Orchestra Simfonică Valahia, sub bagheta maestrului Jochen Rieder, dirijorul nelipsit din concertele tenorului pe marile scene ale lumii, garantând astfel un standard artistic de cel mai înalt nivel.

Născut la München, în 1969, Kaufmann a crescut înconjurat de muzică, iar numele său a devenit sinonim cu excelența și inovația în arta lirică. Cariera sa a cunoscut o evoluție spectaculoasă: de la debutul în teatrele germane, la consacrarea pe scene legendare precum La Scala din Milano, Royal Opera House din Londra, Metropolitan Opera din New York, Wiener Staatsoper sau Festivalul de la Bayreuth (templul wagnerian prin excelență), unde este un interpret de necontestat.

Vocea sa profundă, expresivă și plină de forță l-a consacrat drept unul dintre cei mai mari tenori la nivel mondial. Timbrul cald și nuanțat îi oferă lui Jonas Kaufmann o libertate expresivă unică, permițându-i să traverseze cu naturalețe granițele dintre stiluri și epoci. Printre rolurile definitorii ale carierei sale se numără Cavaradossi în Tosca, Don José în Carmen, Werther și Lohengrin — interpretări care au redefinit standardele expresiei vocale și emoționale în opera modernă.

Talentul său nu a rămas neobservat. De-a lungul timpului, Jonas Kaufmann a fost distins cu numeroase premii și onoruri de prestigiu, subliniind statutul său internațional de neegalat:

Titluri de Stat: Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres și Ordre de la Légion d’Honneur din partea Guvernului Francez, Kammersänger , Crucea de Merit a Republicii Federale Germania (2016) și Ordinul Bavarez Maximilian pentru Științe și Arte (2018).

și din partea Guvernului Francez, , Crucea de Merit a Republicii Federale Germania (2016) și Ordinul Bavarez Maximilian pentru Științe și Arte (2018). Premii de Specialitate: Premio Puccini, International Opera Award, șase Gramophone Awards și zece Echo / Opus Klassik.

Concertul de la Sala Palatului va fi, fără îndoială, cel mai frumos și așteptat cadou muzical al sezonului sărbătorilor. Evenimentul reprezintă o celebrare a măiestriei interpretative, oferind publicului o ocazie rară de a se bucura de un program memorabil, construit în jurul marilor arii de operă din repertoriul italian și german, dar și al unor momente orchestrale de mare rafinament.

Timp de două ore, alături de Orchestra Simfonică Valahia și de invitata specială a serii, soprana Paula Iancic, solistă a Operei Naționale București, Jonas Kaufmann va spune povești sonore care vor purta publicul prin cele mai fine trăiri — de la pasiune la melancolie, de la exuberanță la meditație.

Dincolo de virtuozitatea celebrului artist, atmosfera concertului din 11 decembrie promite o experiență comparabilă cu marile spectacole de la Londra, Viena, Paris, New York sau Tokyo.

Biletele pentru concertul-eveniment de la Sala Palatului pot fi achiziționate de pe Eventim.ro, cu o reducere specială de 20% în oferta de Black Friday, sau direct de la casa de bilete a Sălii Palatului.