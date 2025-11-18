Primul instrument de măsurare a timpului descoperit în Transilvania

În inima fostei capitale a Daciei Romane – Colonia Dacica Sarmizegetusa, acolo unde istoria pulsează printre ruinele antice, se află expus primul instrument de măsurare a timpului descoperit pe teritoriul Transilvaniei.

Acest obiect remarcabil, păstrat în colecțiile Muzeului din Sarmizegetusa, ne poartă înapoi în timp, în epoca romană, când oamenii priveau cerul pentru a înțelege ordinea zilelor și a nopților.

Romanii distingeau începutul zilei și al nopții după alternanța luminii și a întunericului:

• ziua era intervalul dintre răsărit și apus,

• iar noaptea, între apus și răsărit.

Mișcarea Pământului în jurul Soarelui le permitea să stabilească momentele principale ale zilei – răsăritul, amiaza și apusul. Lungimea umbrelor devenea astfel un indicator al trecerii timpului.

Cadranul solar, folosit pe timp senin, era cel mai cunoscut „ceas” al Antichității.

Dar în zilele cu ceață sau în timpul nopții, romanii au recurs la o invenție ingenioasă: ceasul cu apă (clepsydra), utilizat la Roma încă din anul 159 î.Hr.

Descoperirea de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa este o verigă prețioasă în înțelegerea modului în care romanii măsurau timpul – un simbol al disciplinei, al rațiunii și al civilizației.

