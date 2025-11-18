Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
image

Primul instrument de măsurare a timpului descoperit în Transilvania

📁 Dacia antică
🗓️ 18 noiembrie 2025

În inima fostei capitale a Daciei Romane – Colonia Dacica Sarmizegetusa, acolo unde istoria pulsează printre ruinele antice, se află expus primul instrument de măsurare a timpului descoperit pe teritoriul Transilvaniei.

Acest obiect remarcabil, păstrat în colecțiile Muzeului din Sarmizegetusa, ne poartă înapoi în timp, în epoca romană, când oamenii priveau cerul pentru a înțelege ordinea zilelor și a nopților.

Romanii distingeau începutul zilei și al nopții după alternanța luminii și a întunericului:

• ziua era intervalul dintre răsărit și apus,

• iar noaptea, între apus și răsărit.

Mișcarea Pământului în jurul Soarelui le permitea să stabilească momentele principale ale zilei – răsăritul, amiaza și apusul. Lungimea umbrelor devenea astfel un indicator al trecerii timpului.

Cadranul solar, folosit pe timp senin, era cel mai cunoscut „ceas” al Antichității.

Dar în zilele cu ceață sau în timpul nopții, romanii au recurs la o invenție ingenioasă: ceasul cu apă (clepsydra), utilizat la Roma încă din anul 159 î.Hr.

Descoperirea de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa este o verigă prețioasă în înțelegerea modului în care romanii măsurau timpul – un simbol al disciplinei, al rațiunii și al civilizației.

Mai multe pentru tine...
Lupte de gladiatori reconstituite la Sarmisegetusa, de Ziua Portilor Deschise jpeg
Lupte de gladiatori reconstituite la Sarmisegetusa, de Ziua Portilor Deschise
Lansare de carte Dacia – Razboaiele cu Romanii Sarmisegetusa, cu Radu Oltean jpeg
Lansare de carte Dacia – Razboaiele cu Romanii. Sarmisegetusa, cu Radu Oltean
Proiect de buget multianual pentru investiţii în cercetările istorice din cetatea Sarmisegetusa jpeg
Proiect de buget multianual pentru investiţii în cercetările istorice din cetatea Sarmisegetusa
Mihaela Voina jpg
„La Moșie” din Nemțișor, unde bucătăria moldovenească are casa plină, și o rețetă delicioasă de Babka
Bătălia de la Baia, ilustrată în „Chronica hungarorum” din 1488 (© Wikimedia Commons)
📁 Istorie Medievală Românească
Bătălia de la Baia, 1467. Ziua în care Matia Corvin a fost rănit de trei ori în spate
A treia săptămână a cercetărilor în situl arheologic de la Glina-Bălăceanca (© Muzeul Municipiului București)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Ziua porților deschise la situl arheologic de la Glina-Bălăceanca
bm1 jpg
📁 Carte
„Bătălia de la Sarikamiș (decembrie 1914-ianuarie 1915)
VLC jpg
📁 Istorie culinară
„Portret gastronomic local”: Povestea PGL-ului „VLC” din Bilbor, satul cu cel mai curat aer din România, și un desert delicios
index (3) jpeg
📁 Carte
Recenzie „Integrarea României în sfera de influență sovietică”
thumbnail Ramnicul medieval Fl Epure jpg
📁 Carte
Râmnicul medieval - contribuții la cunoașterea istoriei urbane a Vâlcii
Expoziția „Haina îl face pe om. Incursiune în codul vestimentar de odinioară”, la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului
📁 Istoria Modei
Magazinul pălărierului Heinrich Tischler, un loc emblematic pentru moda brașoveană, în urmă cu mai bine de 100 de ani
Târgul Meșterilor Populari din Craiova, edițiile 1978 și 1983 (© Muzeul Olteniei)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Târgul Meșterilor Populari din Craiova – o istorie de aproape 50 de ani