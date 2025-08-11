O nouă ediție Art Safari, din 5 septembrie! Vor fi expuse capodopere de Matisse alături de Pallady

Art Safari, cel mai amplu eveniment dedicat artei din România, anunță o nouă ediție, în perioada 5 septembrie – 14 decembrie.

Noul sezon propune un program de excepție: o călătorie prin Parisul lui Pallady, pe vremea când artistul român lega o frumoasă prietenie cu Henri Matisse, o colaborare cu două muzee din Paris; povestea unui geniu, George Enescu, vizionarul care a pus piatra de temelie a muzicii simfonice în România, eveniment conex desfășurat sub egida Festivalului Internațional George Enescu, sprijinit de Rompetrol; artă contemporană românească și... matematică – Young Blood 5.0; o incursiune în design-ul contemporan japonez; dar și o expoziție ancorată în realitatea imediată, despre risipa alimentară, informează un comunicat al Art Safari.

Biletele cu 50% reducere (de la 150 de lei la 75 de lei) au fost puse deja în vânzare online. Oferta este valabilă doar până pe 5 septembrie, astfel că iubitorii de artă și agrement cultural sunt invitați să profite. Poveștile artei sunt redate publicului și prin experiențe speciale precum tururi ghidate nocturne și de zi, ateliere de artă pentru adulți și copii sau brunch-uri duminicale, .

Iată programul complet al expozițiilor:

Paris Pallady

După studii de inginerie (începute la Politehnica din Dresda), Theodor Pallady (1871–1956) și-a schimbat total opțiunile și a continuat studiile la Academia de Arte Frumoase din Paris, cu Gustave Moreau, alături de Matisse, Marquet și Rouault, printre alții.

Pallady a fost prieten pe viață cu Henri Matisse. Pallady este cel care i-a oferit lui Matisse o colecție de ii tradiționale românești, care i-au servit lui Matisse drept inspirație.

„Pallady a trăit și a lucrat la Paris și la București. El a insuflat acel unic aer de Paris în aproape toate lucrările sale, acea stare pariziană a ființei burgheze care aspiră nu spre paradisul terestru, ci spre paradisul urban. Acesta este subiectul expoziției Paris Pallady care reunește peste 70 de lucrări și numeroase documente care conferă expoziției un context istoric, social și antropologic”, declară Erwin Kessler, istoric și critic de artă, curator.

Expoziția este realizată în parteneriat cu Musee de l'Orangerie și Musée Henri Matisse - Département du Nord, care împrumută către Art Safari lucrări semnate de Henri Matisse, și cu sprijinul Institutului Francez din România și Ambasadei Franței în România.

Expoziție orchestrată de Maria Munteanu, cu acompaniament de Erwin Kessler.

Enescu și Minotaurul

Istoria poate fi văzută drept un labirint, pentru care secolul XX a produs cel puțin trei minotauri: Primul Război Mondial, Al Doilea Război Mondial și comunismul. Biografia lui George Enescu navighează sub vremuri cu un parcurs pe cât de improbabil, pe atât de miraculos: de la Liveni, un sat din nordul Moldovei, până la Paris, unde opera sa “Oedip” are premiera absolută la Palais Garnier.

La 70 de ani de la trecerea marelui modernizator al muzicii românești, știm că influența lui George Enescu în cultura națională a fost pivotală, iar validarea sa internațională este incontestabilă, fiind revendicat atât de România, cât și de Franța. Expoziția de față spune povestea unui geniu.

„Expoziția Enescu și Minotaurul propune o incursiune emoționantă în destinul unui geniu, oferind publicului o interpretare vizuală și simbolică a parcursului lui George Enescu, modelat de marile încercări ale secolului XX, veritabili „minotauri” ai istoriei. Acest eveniment conex de excepție din cadrul Festivalului Internațional George Enescu marchează prima colaborare dintre ARTEXIM și Art Safari, cu sprijinul Rompetrol, într-un an cu o încărcătură simbolică aparte, la 70 de ani de la dispariția marelui compozitor. Prin această inițiativă, muzica se întâlnește cu memoria culturală într-un dialog contemporan, readucându-l pe Enescu în prim-plan ca simbol al rezilienței și al unei creații care transcende timpul”, declară Cristina Uruc, manager interimar ARTEXIM, organizatorul Festivalului Internațional George Enescu.

Consultant Vlad Văidean

Co-organizator: Fundația Art Production

Partener principal: Artexim, instituție subordonată Ministerului Culturii

Parteneri: Filarmonica „George Enescu”, Muzeul Naţional „George Enescu, Muzeul Memorial „George Enescu” din Dorohoi, Muzeul Național de Istorie a României, Opera Națională București, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

Partener principal: Rompetrol

Scenografie expozițională: Diana Nicolaie

Instalații: Alexandru Rădvan

Young Blood 5.0. Hello, Math!

Arta contemporană și matematica sunt mai legate decât ne pare. Expoziția propune o lectură prin care matematica devine un instrument auxiliar modului de a privi și prezintă legătura subtilă dintre artă și matematică, evidențiind cum proporțiile, geometria și armonia pot da naștere frumuseții vizuale. În același timp, poate fi văzută drept o subliniere a triumfului științei, ca reper al adevărului într-o epocă a dezinformării, invitând publicul să redescopere puterea cunoașterii.

„Scriitorul Henry James (1843-1916) nota în 1896 că fiecare povestire bună poartă cu și în sine un desen nevăzut: desenul din covor – o structură invizibilă, care se opune privirii

imediate, dar care poate fi descoperită de la distanță, prin contemplarea întregului. Metafora sugerează existența unui sistem ascuns de relații, fără de care sensul ar rămâne fragmentar și superficial. “Hello, Math!” dorește să își asume această perspectivă și să o transpună în contextul artei contemporane”, declară curatoarea Călina Coman.

Japanese Design Today

Expoziție temporară (5 septembrie - 12 octombrie 2025)

O expoziție itinerantă prezentată de Japan Foundation, lansată în 2004 și actualizată în 2013, ce reunește aproximativ 100 de obiecte de design japonez, îndeosebi din cele lansate după anul 2000, alături de câteva capodopere mai vechi.

Designul japonez contemporan își are originile în epoca postbelică, în anii 1950, și pune accent pe ingeniozitate și eleganță funcțională - calități care s-au păstrat și s-au adaptat de-a lungul timpului. O expoziție-incursiune în stilul de viață al poporului japonez prin intermediul designului.

Parteneri: Ambasada Japoniei, Japan Foundation

Arta de a nu risipi nimic. O expoziție despre risipa alimentară

Expoziție temporară (5 septembrie - 5 octombrie 2025)

O iniţiativă a Băncii pentru Alimente cu sprijinul Edenred România şi Lidl România

Între estetică și etică, „Arta de a nu risipi nimic” ne invită să privim dincolo de consum, spre gesturile mici, dar esențiale, care ne definesc relația atât cu hrana cât și cu mediul. Un moment de respiro în care privim atent cum timpul își lasă urmele. Acolo unde altădată era prospețime, promisiune, poftă, acum este risipă, neglijență și uitare.

„Suntem îndemnați spre un moment de reflecție despre ce înseamnă să alegi conștient, să privești atent și să nu lași nimic să se piardă fără sens. Arta de a nu risipi nimic invită la o privire mai conștientă și, poate, la un pic mai multă grijă”, declară Maria Ursică, care îngrijește expoziția.