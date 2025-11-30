1 Decembrie – Ziua Națională a României, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Accesul în Sala Unirii și Musekon va fi liber de Ziua Națională, iar pentru Muzeul Național al Unirii Alba Iulia - Clădirea Babilon, studenții, pensionarii și adulții vor plăti biletul redus cu 50%, având gratuitate elevii, veteranii de război și persoanele cu dizabilități.

Luni, 1 decembrie 2025, vizitatorii vor putea vizita gratuit Sala Unirii, inclusiv Expoziția Permanentă și Spațiile Expoziționale Alba Iulia, precum și Museikon, notează Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pe pagina de Facebook a instituției.

În Clădirea Babilon, accesul va fi redus cu 50% pentru studenți și pensionari, care vor plăti 5 lei, iar adulții, 10 lei. Accesul va fi gratuit pentru elevi, veterani de război, persoane cu dizabilități.

Muzeului Național al Unirii Alba Iulia va fi deschis luni, 1 decembrie 2025, între orele 10:00 – 19:00.

Înființat în 1887, muzeul este amplasat în zona centrală a fortificației Cetatea Alba Carolina.