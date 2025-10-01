Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
„Bătălia de la Sarikamiș (decembrie 1914-ianuarie 1915)

📁 Carte
🗓️ 1 octombrie 2025

Istoricul Bogdan Morar face o amplă analiză a unei bătălii mai puțin cunoscute din Primul Război Mondial. La o lună după declanșarea ostilităților, trupele turcești s-au confruntat cu cele rusești în bătălia de la Sarikamiș.

„Lucrarea descrie un conflict mai puțin mediatizat în istoriografia românească şi ne prezintă un episod al marilor lupte de pe frontul caucazian din timpul Primului Război Mondial. Autorul este un bun analist al evenimentelor militare de pe acest front.

După cum se menționează în lucrare, starea de beligeranță dintre Imperiul Otoman și Rusia în Caucaz a apărut în noiembrie 1914 odată cu intrarea Turciei în Primul Război Mondial de partea Triplei Alianțe. La o lună după declanșarea ostilităților, trupele turcești s-au confruntat cu cele rusești în bătălia de la Sarikamiș. Deznodământul acesteia a marcat cea mai mare victorie repurtată de trupele rusești în fața celor otomane. Pierderile suferite de învinși au fost catastrofale. Controversele privind numărul real de soldați otomani (morți, răniți, dispăruți, prizonieri și bolnavi) căzuți în munții înghețați din zona localității Sarikamiș continuă până astăzi. Se estimează că acest număr ar fi undeva între 60.000 și 70.000 de oameni.

Foarte bogat ilustrată, cu informații inedite preluate din diverse surse, cartea ne prezintă desfășurarea bătăliei de la momentul inițierii planului de atac otoman până la terminarea acțiunii și retragerea resturilor unităților turcești. Documentele prezentate în carte, rod al unei munci asidue de traducător a autorului, evidențiază luptele deosebit de grele desfășurate în timpul iernii și sacrificiul ambelor armate care s-au înfruntat în această bătălie.

Recomand această carte tuturor iubitorilor de istorie și pasionaților de istorie militară.”

(Conf. dr. abil. Cristian Găzdac, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca)

