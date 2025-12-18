Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
„Arhiva Deltei” - Realitatea din Delta Dunării surprinsă de fotografii-document

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 18 decembrie 2025

Muzeul de Etnografie și Artă Populară din Tulcea (str. 9 Mai, Nr. 2), a găzduit miercuri, 17 decembrie, vernisajul expoziției temporare „Arhiva Deltei”.

Inițiat de fotograful și cineastul Dragoș Lumpan, proiectul „Arhiva Deltei” structurează și digitalizează fotografii-document cu valoare artistică și istorică și alte materiale de arhivă din surse multiple pentru a aduce în primul plan o imagine diferită asupra realității din Delta Dunării, una centrată pe componenta umană, neglijată de cele mai multe ori, sau idealizată fără a fi niciodată pe deplin înțeleasă și acceptată, notează Muzeul De Etnografie Tulcea, pe pagina de Facebook a instituției.

