Conferința „Ce dezvăluim, ce protejăm? Arhivele poliției secrete comuniste și aplicarea GDPR”, în Aula Academiei Române

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) are plăcerea de a vă invita să participați la conferința „Ce dezvăluim, ce protejăm? Arhivele poliției secrete comuniste și aplicarea GDPR”.

Tema conferinței o constituie interferența dintre normele europene pentru protecția datelor personale și activitatea de valorificare, în beneficiu public, a patrimoniului documentar constituit din arhivele serviciilor secrete comuniste, sau a altor documente care privesc istoria recentă.

Conferința va fi un bun prilej pentru un schimb de experiență între specialiști din Germania, Polonia, Ungaria, Bulgaria, Albania, Lituania, Republica Moldova și România, informează un comunicat de presă al CNSAS.

Evenimentul se va desfășura în Aula Academiei Române, Calea Victoriei, nr. 125, în zilele de 04 – 05 iunie 2026, începând cu ora 10:00, iar lucrările conferinței vor beneficia de traducere simultană, în limbile engleză și română.

În cadrul conferinței, participanții vor avea ocazia să urmărească un program structurat pe sesiuni tematice, desfășurate pe parcursul întregii zile, alături de invitați speciali.

În data de 04 iunie 2026, începând cu ora 10:00, conferința va debuta cu o serie de sesiuni și prezentări susținute de invitați speciali, conform programului de mai jos:

► 10:00 – 10:30 – Cuvânt de deschidere

Constantin BUCHET – Președintele Colegiului CNSAS

Ilinca IORDACHE – Coordonator de Program, Konrad Adenauer Stiftung – România

SECȚIUNEA I – moderator Constantin BUCHET, Președintele Colegiului CNSAS

► 10:30 – 11:00 – Alina SĂVOIU, Director al Direcției Juridice și de Comunicare, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Aspecte relevante privind prelucrarea datelor personale

► 11:00 – 11:30 – Cristian ANIȚĂ, Director, Arhivele Naționale Române

Arhivele între deschidere și protecția informațiilor: memorie, putere și rezistență.

► 11:30 – 12:00 – Laura ȘTEFAN, Director Executiv, Expert Forum (EFOR)

Echilibrul dintre viață privată și transparență în societățile postcomuniste

► 12:00 – 12:30 – Alexandru CERBU, Director adjunct, Agenția Națională a Arhivelor (Republica Moldova)

De la moștenirea totalitară la standardele europene: Procesul de modernizare a accesului la informații în Arhivele din Republica Moldova

SECȚIUNEA II – moderator Ladislau – Antoniu CSENDES, membru al Colegiului CNSAS

► 13:30 – 14:00 – CSEH Gergö Bendeguz, Director General, Arhivele Istorice ale Securității de Stat Ungare

Protecția documentelor și a datelor la Arhivele Istorice

► 14:00 – 14:30 – Regmigijus CERNIUS, Director, Arhivele Speciale Lituaniene

Specificul Arhivelor Speciale din Lituania în aplicarea cerințelor RGPD

► 14:30 – 15:00 – Kostov PLAMEN, Secretar al Comisiei pentru Declasificarea Documentelor și Deconspirarea Apartenenței Cetățenilor Bulgari la Securitatea Statului și la Serviciul de Informații al Armatei Naționale Bulgare

GDPR și primatul memoriei istorice

► 15:00 – 15:30 – Matei GHEBOIANU, Decanul Facultății de Istorie din Universitatea București

Istoria sub lupa GDPR. Protecția datelor și libertatea cercetării științifice

► 15:30 – 16:00 – Sesiune de discuții, întrebări și răspunsuri

În data de 05 iunie 2026, începând cu ora 10:00, conferința va continua cu o serie de sesiuni și prezentări susținute de invitați speciali, conform programului de mai jos:

SECȚIUNEA I – moderator Laura Daniela CORNEA, membră a Colegiului CNSAS

► 10:00 – 10:30 – Ana BLANDIANA, Președinta Fundației ”Academia Civică”; Membră a Academiei Române

Un Memorial între două Europe

► 10:30 – 11:00 – Ornela ARAPI, Directoarea Departamentului de Sprijin Științific și Educație Civică din cadrul Autorității pentru Informații privind Documentele Fostei Securități de Stat din Albania

Echilibrul între transparență și protecția datelor: cazul AIDDSH

► 11:00 – 11:30 – Florin ABRAHAM, Director, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, Academia Română

Între viață privată și adevăr istoric: impactul GDPR asupra cercetării trecutului recent al României

► 11:30 – 12:00 – Alina PAVELESCU, Director ADJUNCT, Arhivele Naționale ale României

Câteva considerații despre responsabilitățile arhivistului în contextul aplicării legislației GDPR

► 12:00 – 12:30 – Cristoph MEINECKE, Avocat, Arhivele Stasi din cadrul Arhivelor Federale, Berlin

Cadrul legal de acces la dosarele STASI; observații asupra impactului legal al GDPR

SECȚIUNEA II – moderator Mădălin – Vasile HODOR, Vicepreședinte al Colegiului CNSAS

► 13:30 – 14:00 – Cosmin POPA, Cercetător științific, Institutul de Istorie ”Nicolae Iorga” al Academiei Române

Uz și abuz de arhive în România democratică

► 14:00– 14.30– Michal TOMCZAK, Arhivist principal, Institutul Memoriei Naționale

GDPR și activitățile Institutului Memoriei Naționale: protecția datelor personale în practica de cercetare arhivistică

► 14:30-15:00 - Szymon ZMIEJEVSKI, Arhivist principal, Institutul Memoriei Naționale

Cadrul legal și procedurile de acces în arhivele Institutului Memoriei Naționale

► 15:00 – 15:30 – Germina NAGÂȚ, Membră a Colegiului CNSAS

Deconspirare sau protejare a trecutului recent? Dileme și incongruențe

► 15:30 – 16:00 – Sesiune de discuții, întrebări și răspunsuri / Concluzii