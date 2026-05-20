Muzeul Național Cotroceni lansează concursul Cotroceni Creativ, ediția a III-a

Muzeul Național Cotroceni anunță lansarea celei de-a treia ediții a concursului de design de obiect Cotroceni Creativ, o competiție care invită artiștii și creativii români să reinterpreteze componente identitare ale muzeului. Inspirația acestui an o constituie simbolurile și elementele decorative care se găsesc în Palatul Cotroceni.

Artiștii sunt invitați să descopere însemne relevante pentru viața membrilor Familiei Regale și a palatului, pentru a le folosi drept sursă de inspirație în crearea de obiecte cu funcție de suvenir. Acestea vor putea fi valorificate ulterior la magazinul de prezentare al Muzeului Național Cotroceni, care poartă amprenta distinctă a patrimoniului deținut, prelungind astfel experiența publicului post-vizitare, informează un comunicat al Muzeului Național Cotroceni.

Provocarea de a îmbina trecutul (elementele ce servesc drept sursă de inspirație) cu prezentul (suvenirurile create pentru concurs), oferă artiștilor prilejul de a regândi muzeele ca spații active de cultură și educație. Totodată, prin intermediul acestui demers, publicul larg redescoperă familia regală și Palatul Cotroceni cu ajutorul obiectelor create de artiștii implicați în proiect.

Înscrierile pentru concursul de design de obiect Cotroceni Creativ, ediția a III-a (în cadrul căruia vor fi acordate cinci premii a câte 6.000 de lei fiecare), se pot face până pe 28 iunie. Juriul va desemna cele cinci proiecte câștigătoare care vor fi anunțate pe data de 10 iulie 2026. Propunerile pot lua forma unor jucării, accesorii fashion, produse tableware, produse de papetărie și design grafic, țesături, textile, mici decorațiuni, ustensile ș.a.

Calendarul competiției:

18 mai – lansarea concursului;

18 mai - 28 iunie – perioada de înscrieri online, prin formularul de concurs disponibil pe www.muzeulcotroceni.ro: Concurs Cotroceni Creativ, ediția a III-a

3 - 8 iulie – procesul de jurizare

10 iulie – anunțarea câștigătorilor

Brieful și regulamentul concursului pot fi consultate accesând acest link!