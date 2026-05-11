Tunica de căpitan de artilerie a Regelui Carol I (1866)

Anul acesta se împlinesc 160 de ani de la momentul 10 mai 1866, moment în care tânărul Principe Carol a pășit pentru prima dată pe pământ românesc, astfel fiind marcat începutul unei domnii fructuoase care a durat 48 de ani, fiind astfel considerată cea mai lungă domnie din istoria românilor.

Pentru marcarea acestui jubileu, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” vă propune ca, în cadrul proiectului nostru expozițional „Exponatul lunii”, pentru luna mai, să admirați o tunică de ofițer de artilerie și epoleții aferenți purtători ai gradului de căpitan. Această tunică însă nu este una comună. Tunica și epoleții arată faptul că ofițerul a făcut parte din Regimentul 1 Artilerie de Câmp de Gardă pe Jos al Regatului Prusiei. Ceea ce o face însă și mai specială este faptul că, această tunică a aparținut, așa cum spune și titlul expoziției Principelui, ulterior Regelui Carol I.

Ca orice tânăr vlăstar al familiilor domnitoare din Europa, și nu numai, tânărul principe Karl Eithel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern a fost destinat a urma cariera armelor, fiind trimis să urmeze Şcoala de cadeţi din Münster. La încheierea cursurilor în luna august 1856 a obţinut, prin propriul merit, gradul de stegar – fähnrich.

La 1 ianuarie 1857 este avansat la gradul de sublocotenent à la suite în cadrul Întâiului regiment de artilerie de câmp al gărzii prusiene, urmând în acelaşi an, 1857 cursurile Şcolii de artilerie şi geniu din Berlin, cu această ocazie, documentând atât folosirea artileriei, cât și tehnica realizării pieselor în cadrul uzinelor Krupp din Essen. În anul 1862, prinţul, avansat la gradul de locotenent, schimbă arma fiind mutat în Regimentul 2 dragoni de gardă. Experienţa sa militară se lărgește cu ocazia participării la războiul purtat de Prusia şi Austria, în anul 1864, împotriva Danemarcei. Nefiind mobilizat, Carol se oferă voluntar, fiind ataşat pe lângă statul major al prinţului moştenitor. În această calitate participă la asediul şi asaltul cetăţii Fredericia şi la asaltul redutelor din Düppel. Cu această ocazie, va fi înaintat la gradul de căpitan.

Odată cu venirea în țară, Principele Carol își va păstra vechile ținute purtate la începutul carierei militare, fiind astfel fotografiat în 1866, la București, purtând astfel atât ținuta de ofițer de artilerie, cât și cea de cavalerie. Imaginea care se regăsește în afișul expoziției, îl redă astfel pe principe purtând uniforma de ofițer de artilerie de gardă, purtând însemnele Ordinului militar portughez al Turnului și Spadei, în grad de mare cruce, și Crucea de Merit clasa I a Ordinului prusian al Casei Domnitoare, ramura regală.

În patrimoniul Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I”, se regăsește tunica și epoleții aferenți acestei uniforme, însemne expuse cu această ocazie. Tunica este de culoare albastru închis, culoarea de bază pentru o serie de trupe pedestre ale armatei prusiene, închisă la gât, fiind închisă la un rând de nasturi simpli bombați. Manșetele și gulerul sunt de culoare neagră, cu margine roșie, coloritul specific pentru artileria de câmp. Tot pe aceste elemente se regăsesc broderiile rectangulare realizate din fir argintiu, broderii specifice unităților de gardă. Epoleții sunt de format „gât și colac”, cu turnantă metalică, având culoarea de fond roșu, culoarea artileriei prusiene, și cele două steluțe romboidale de grad, pentru gradul de căpitan.

