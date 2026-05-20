Noaptea Muzeelor 2026 la Muzeul Municipiului București

Cu ocazia ediției din 23 mai 2026 a Nopții Muzeelor, Muzeul Municipiului București invită publicul la o seară specială de vizitare cu intrare gratuită, desfășurată simultan în patru dintre muzeele sale, reunind expoziții permanente și temporare relevante pentru istoria, memoria și patrimoniul cultural al Bucureștiului.

Evenimentul Noaptea Muzeelor 2026 va avea loc în următoarele muzee din carul Muzeului Municipiului București:

Noaptea Muzeelor la Palatul Suțu (Bd. I.C. Brătianu nr. 2)

Program special de vizitare: Sâmbătă, 23 mai 2026, 16.30-22.00 (ultima intrare)

Vizitatorii vor putea descoperi expoziția permanentă Timpul Orașului, o incursiune din prezent spre trecut, dedicată memoriei urbane și experiențelor personale care construiesc identitatea orașului. Tot aici va fi prezentată expoziția temporară „Lumea cetăților dacice: oameni, eroi și zei”, care oferă o perspectivă amplă asupra civilizației dacice și a sistemelor sale de fortificații, prin intermediul unor descoperiri arheologice spectaculoase.

Noaptea Muzeelor la Casa Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei nr. 151)

Program special de vizitare: Sâmbătă, 23 mai 2026, 16.30-22.30 (ultima intrare)

Vizitatorii vor putea explora Muzeul Vârstelor, o expoziție dedicată intimității vieții cotidiene și evoluției relațiilor dintre generații în mediul urban românesc, pe parcursul ultimilor trei sute de ani, cu Bucureștiul ca studiu de caz.

Noaptea Muzeelor la Muzeul George Severeanu (Str. Henri Coandă nr. 26)

Program special de vizitare: Sâmbătă, 23 mai 2026, 16.30-22.30 (ultima intrare)

Publicul este invitat să viziteze expoziția permanentă "Pe urmele trecutului. Colecția Maria și dr. George Severeanu", un demers muzeal ce valorifică impresionanta colecție a doctorului George Severeanu și introduce vizitatorii în universul colecționarilor de la începutul secolului al XX-lea.

Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu Storck (Str. Vasile Alecsandri nr. 16)

Program special de vizitare: Sâmbătă, 23 mai 2026, 16.30-22.30 (ultima intrare)

Redeschis special cu ocazia Nopții Muzeelor, vizitatorii vor putea explora expoziția permanentă a muzeului, care reunește obiecte de patrimoniu din Colecția „Frederic Storck și Cecilia Cuțescu Storck”: sculpturi, picturi, desene, pasteluri, acuarele, guașe, precum și plachete și medalii din bronz, monede antice, icoane și alte obiecte de colecție.

„Prin această ofertă culturală diversă și accesibilă, Muzeul Municipiului București propune publicului o experiență coerentă și complementară, menită să valorifice patrimoniul urban și artistic al Capitalei într-un cadru nocturn dedicat dialogului dintre trecut și prezent”, precizează Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.