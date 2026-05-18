Conferința „85 de ani de la intrarea României în războiul împotriva U.R.S.S. Context şi consecințe istorice"

Autor: Redacția
🗓️ 18 mai 2026

Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, prin Centrul de Studii Ruse și Sovietice „Florin Constantiniu”, organizează conferința „85 de ani de la intrarea României în războiul împotriva U.R.S.S. Context și consecințe istorice”.

Evenimentul va avea loc marți, 19 mai 2026, la Sala de conferințe din Casa Academiei Române, Aripa de Vest (intrarea dinspre Palatul Bragadiru), în intervalul orar 10:30-15:00, informează un comunicat de presă al Academiei Române.

La peste opt decenii de la intrarea României în războiul împotriva Uniunii Sovietice, la 22 iunie 1941, alături de Germania și de alte state membre ale Axei, Centrul de Studii Ruse și Sovietice „Florin Constantiniu” își propune să analizeze diversele valențe istorice ale acestei decizii, care, prin consecințele sale, a avut un impact profund asupra societății românești, obligată să traverseze în anii următori dramele celui de-Al Doilea Război Mondial.

De-a lungul timpului, evenimentul de la 22 iunie 1941 a generat numeroase interpretări în rândul istoricilor, care au încercat să explice atât contextul intern și internațional al deciziei luate de generalul Ion Antonescu, Conducătorul Statului, cât și motivațiile acesteia. Totodată, vor fi dezbătute teme precum posibilitatea unui refuz adresat lui Hitler, oportunitatea opririi la Nistru sau implicațiile politico-militare ale continuării războiului dincolo de obiectivul recuperării Basarabiei și Bucovinei de Nord.

Conferința reunește 10 comunicări, grupate în două secțiuni tematice, care abordează o paletă largă de subiecte: cauzele intrării României în războiul împotriva U.R.S.S., componenta economică a deciziei Germaniei naziste de a ataca Uniunea Sovietică, pozițiile partidelor istorice (PNȚ și PNL), precum și ale Partidului Comunist din România față de declanșarea conflictului, alături de aspecte legate de propagandă și mobilizarea opiniei publice.

La eveniment participă cadre didactice, cercetători și studenți doctoranzi de la Universitatea din București, Universitatea din Craiova și din institute ale Academiei Române.

Participarea la conferință este deschisă publicului, în limita locurilor disponibile. Organizatorii oferă, de asemenea, posibilitatea participării online, accesând acest link.

