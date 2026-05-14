Moyseion Matera: muzeul locuit care schimbă felul în care trăim istoria

În sudul Italiei, într-un peisaj care pare desprins din alt timp, a apărut un concept care redefinește complet turismul cultural. Moyseion Matera, deschis în noiembrie 2024, nu este nici muzeu clasic, nici hotel boutique, ci un experiment unic: unul dintre primele „muzee locuite” din lume, unde vizitatorii nu doar privesc trecutul, ci îl trăiesc.

Situat în celebrul Sassi di Matera, sit inclus în patrimoniul UNESCO, proiectul a atras rapid atenția internațională prin modul în care transformă experiența turistică într-una profund imersivă. Aici, istoria nu este expusă în vitrine, ci reconstruită și pusă în scenă.

Un muzeu în care devii parte din poveste

Conceptul Moyseion pornește de la o idee simplă, dar radicală: patrimoniul nu trebuie doar conservat, ci și „reactivat”. Astfel, spațiul este gândit ca o operă vie, în care oaspeții devin participanți.

Complexul este format din 16 locuințe săpate direct în stâncă, inspirate din civilizațiile preistorice ale Basilicatei și din lumea Magna Graecia. Fiecare încăpere a fost reconstruită pe baza cercetărilor arheologice, creând un decor autentic, încărcat de simboluri și ritualuri.

Vizitatorii nu sunt simpli turiști, ci locuitori temporari ai unui univers în care mitul, istoria și experiența senzorială se împletesc.

Turismul experiențial dus la extrem

Moyseion Matera reflectă o tendință tot mai vizibilă: călătorii nu mai caută doar obiective de vizitat, ci experiențe care să-i transforme. În acest context, proiectul propune o formă de „arheologie poetică” – o combinație de antropologie, gastronomie, performanță și reconstituire istorică.

Aici, istoria nu este explicată prin panouri sau ghiduri, ci trăită direct, prin gesturi, ritualuri și interacțiune.

Ritualurile care structurează viața zilnică

Experiența începe cu Xenia, ritualul antic al ospitalității. La sosire, oaspeții sunt întâmpinați printr-o ceremonie de purificare, în care mâinile sunt spălate cu apă turnată într-un vas de cupru – un gest simbolic care marchează intrarea într-o altă lume.

Diminețile sunt dedicate ritualului Akràtisma, un mic dejun inspirat din surse istorice: pâine de orz, prăjituri cu miere din grâu spelta și brânză de capră, toate pregătite după rețete reconstruite de specialiști.

Seara culminează cu Symposiumul, o reuniune colectivă în care vinul, muzica interpretată la instrumente antice și poveștile împărtășite recreează atmosfera intelectuală și socială a Greciei antice.

