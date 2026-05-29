Ziua Porților Deschise la Castelul Țepeș din Parcul Carol I

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 29 mai 2026

Oficiul Național pentru Cultul Eroilor organizează sâmbătă, 6 iunie 2026, în intervalul orar 10 – 14, o nouă ediție a Zilei Porților Deschise la Castelul Țepeș din Parcul Carol I, prilej pentru vizitatori de a descoperi repere ale domeniului cultul eroilor în România.

Castelul Țepeș din Parcul Carol I – unul din cele mai impresionante edificii din peisajul arhitectonic bucureștean își deschide porțile, prin tradiție, în preajma Zilei Eroilor – sărbătoare națională a poporului român, celebrată de Ziua Înălțării Domnului Isus Hristos, care anul acesta a fost prăznuită la data de 21.05.2026, anunță Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, activitatea se va desfășura și în contextul în care, la data de 06 iunie, se împlinesc 120 de ani de la inaugurarea oficială a Parcului Carol I din București și a Expoziției Generale Române. Castelul Țepeș, situat pe strada General Alexandru Candiano Popescu, este una dintre construcțiile care au fost edificate pentru a susține buna desfășurare a Expoziției.

Echipa Oficiului Național pentru Cultul Eroilor vă așteaptă să vizionați:

  • expoziții de fotografii, carte, hărți și obiecte ce au aparținut militarilor români căzuți în cele două războaie mondiale,
  • tururi pe terasa Castelului Țepeș pentru a admira panorama Capitalei, tombolă-concurs cu premii în cărți,
  • un program de muzică de fanfară susținut prin grija Inspectoratului General al Muzicilor Militare,
  • exerciții de instrucție de front de tip Drill Team executate de un detașament al Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul,
  • momente de reconstituire istorico-militară realizate de membrii Asociației Tradiții Ostășești.
  • expoziție de tehnică militară: un vehicul tactic militar blindat din dotarea Forțelor Terestre, alături de o gamă variată de armament, accesorii și echipamente optice și de protecție folosite în misiunile de ordin tactic specifice structurilor de apărare
