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Depozitul de topoare de la Buciumeni (© Muzeul de Istorie „Teodor Cincu")

Depozitul de topoare din bronz de la Buciumeni, descoperit într-o pădure din județul Galați

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
🗓️ 3 iunie 2026

În luna aprilie, 2023, în timpul unei activități de teledetecție, a fost descoperit în pădurea Buciumeni (județul Galați), la - 0,40 m, un depozit de bronzuri format din trei topoare de tip celt și o daltă.

Descoperitorul a respectat legislația privind protejarea patrimoniului cultural, a declarat că în zona descoperirii detectorul emite semnal în continuare, iar Direcția Județeană pentru Cultură Galați a recomandat realizarea unei cercetări arheologice preventive, având în vedere că acest tip de depozite este format, uneori, din câteva zeci sau sute de piese, notează Muzeul de Istorie „Teodor Cincu" din Tecuci, pe pagina de Facebook a instituției.

În cadrul cercetării arheologice preventive au mai fost descoperite un număr de șase topoare de bronz, depuse într-o groapă pe pământul galben.

Cele nouă topoare sunt celturi de tip Dičevo-Oinac, din care opt piese sunt întregi și una este fragmentară. Unele prezintă pe una din fețe câte un decor, iar urechiușele de prindere sunt rupte, probabil, datorită turnării defectuoase. Pe unele dintre topoare se pot observa o serie de dificiențe de turnare sub forma unor alveole de mici dimensiuni.

Depozitul de topoare de la Buciumeni (© Muzeul de Istorie „Teodor Cincu")
Depozitul de topoare de la Buciumeni (© Muzeul de Istorie „Teodor Cincu")

Topoarele au fost turnate în tipar bivalv închis prin două orificii situate în partea superioară.

Acest tip de celt se regăsește frecvent în depozite de la sfârșitul epocii bronzului (Br D) și descoperiri izolate mai ales la Dunărea de Jos, dar și în Moldova și Nordul Mării Negre, până la Don. Producția lor este asociată mai ales cu arealul de răspândire al culturilor Noua-Sabatinovka-Coslogeni și Zimnicea-Plovdiv.

Dalta din bronz, turnată în tipar bivalv, probabil prin capătul mânerului. Ea prezintă pe ambele părți un decor liniar ce urmează aproximativ conturul piesei.

Depozitul de topoare de la Buciumeni (© Muzeul de Istorie „Teodor Cincu")
Depozitul de topoare de la Buciumeni (© Muzeul de Istorie „Teodor Cincu")

Gaura de înmănușare a acestor tipuri de topoare este verticală, ceea ce înseamnă că mânerul trebuia să fie făcut dintr-o creangă cu o ramificație oarecum dreptunghiulară. Pentru o fixare mai bună, celtul avea o urechiușă la buză, prin care se lega cu o sfoară la mâner.

Acest tip de topor putea fi folosit atât ca unealtă cât și ca armă.

Depozitele de celturi sunt formate din două sau mai multe (câteva zeci sau sute) piese, depuse intenționat în pământ ca ofrandă, pradă de război, comori ascunse în perioade de război etc. (Muzeograf, Dr. Paul Ciobotaru)

Depozitul de topoare de la Buciumeni (© Muzeul de Istorie „Teodor Cincu")

Depozitul de topoare de la Buciumeni este Exponatul lunii iunie 2026 la Muzeul de Istorie „Teodor Cincu" din Tecuci.

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Foto: © Facebook / Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității - CNSAS
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