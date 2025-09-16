Un depozit spectaculos de piese din bronz, descoperit de arheologi în Bistrița-Năsăud / FOTO

Arheologii din cadrul Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud au descoperit un valoros depozit de piese din bronz, compus din unsprezece obiecte: trei topoare de tip celt, trei seceri, patru brățări și un pumnal, în urma unei cercetări arheologie efectuate pe raza localității Domnești, comuna Mărișelu.

„În data de 6 septembrie 2025, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud a efectuat o cercetare arheologică pe raza localității Domnești (com. Mărișelu), ca urmare a unei descoperiri efectuate la sfârșitul lunii august de cetățeanul Dan Ioan Abrudan. Acesta, cu ajutorul unui detector de metale, deținut în mod legal, a reușit identificarea unor piese de bronz de interes arheologic într-o pădure situată în hotarul localității. Autorul, un mai vechi colaborator al muzeului, și-a dat imediat seama de importanța istorică a descoperirii. Deși tentația și adrenalina firească era mare, în mod exemplar s-a oprit din săpat și a contactat personalul de specialitate al instituției muzeale, care i-a recomandat să conserve descoperirea prin reastupare și să aștepte efectuarea unei intervenţii arheologice de specialitate.

După obținerea în regim de urgență a autorizației de evaluare de teren, eliberată prompt de Ministerului Culturii, s-a putut trece la investigaţii de specialitate și recuperarea științifică a obiectelor existente. Sondajul arheologic a constat dintr-o casetă cu dimensiuni de 2 x 1,5 m., cuprinzând, în mijlocul ei, punctul exact în care au fost descoperite piesele amintite.

→ Imaginea 1/14: Un depozit spectaculos de piese din bronz, descoperit de arheologi (© Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud)

Cercetările arheologice au dus la scoaterea la suprafaţă a unui valoros depozit de piese din bronz, compus din unsprezece obiecte: trei topoare de tip celt, trei seceri, patru brățări și un pumnal. În cadrul depozitului se remarcă prezența exclusivă a unor piese depuse întregi, încadrabile în trei categorii: unelte – ilustrate prin topoare masive celturi, din care două de tip transilvănean și unul cu gura concavă, și prin trei seceri de tipul celor cu cârlig; podoabe – prezente prin patru brățări bogat decorate, dintre care una cu capetele deschise și trei cu capetele subțiate și foarte apropiate; în timp ce în ultima categorie, a armelor, a fost inclus un pumnal cu garda decorată, cu mânerul decupat longitudinal și prins cu nituri.

Importanța deosebită a descoperirii constă tocmai în faptul că piesele au fost găsite in situ, adică acestea nu au fost mișcate din poziția lor, în care au fost așezate în epoca bronzului. Nemișcarea pieselor a permis transmiterea și parțial înțelegerea unui mesaj venit de peste milenii. Depunerea obiectelor ar putea contribui la reconstituirea unor fapte petrecute acum mai bine de 3300 de ani, când, într-un loc special ales, aflat la înălțime (la peste 580 m), pe o pantă lină, cu expunere spre răsărit, un localnic sau un reprezentat al unei comunități din epoca bronzului, situată în imediata apropiere (posibil un șaman), din anumite motive, pe care nu le știm astăzi, a hotărât înfăptuirea unui act sacru, prin depunerea votivă a unor piese de bronz. Descoperirea in situ a artefactelor confirmă faptul că piesele au fost special alese (toate obiectele fiind întregi și în bună stare de funcționare) și aranjate riguros în cadrul unui ritual, posibil desfășurat la răsăritul soarelui, completat de o ceremonie din care nu lipseau cântecele, incantațiile și manifestările magico-șamanice menite să obțină bunăvoința zeilor.

Pe baza elementelor tipologice, depozitul de bronzuri de la Domnești se poate încadra cronologic la sfârșitul epocii bronzului, în secolele XIV-XIII a.Chr., aproximativ în jurul anului 1300 a.Chr. Acesta constituie o importantă mărturie arheologică, care dovedește încă o dată măiestria în prelucrarea bronzului și cunoștințele avansate deținute de meșterii bronzieri din nord-estul Transilvaniei. Totodată, obiectele recuperate constituie piese expoziționale valoroase, care îmbogățesc colecția de preistorie a muzeului bistrițean, bunuri care în scurt timp, după o restaurarea de specialitate în laboratoarele instituției, vor putea fi expuse în vitrine spre încântarea vizitatorilor.

Toate acestea, materiale și informații, nu s-ar fi putut obține fără implicarea generoasă a unor colaboratori și prieteni ai muzeului, în primul rând descoperitorul Dan Ioan Abrudan, care a și donat piesele, alături de care și-au adus aportul voluntarii Cătălin Vălean, Florin Jauca și tânărul Vlad Marinescu, toți participând cu mult entuziasm la sondajul arheologic, finalizat cu recuperarea integrală a depozitului de bronzuri”, precizează Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, pe pagina de Facebook a instituției.

Din partea Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud cercetările arheologice au fost realizate de arheologul expert dr. George Marinescu.