„Istoria României: un dialog între generații”. Eveniment dedicat elevilor pasionați de istorie

Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Marea Lojă Națională din România și Asociația „Mareșal Constantin Prezan”, organizează marți, 12 mai 2026, începând cu ora 12:30, la Cercul Militar Cluj-Napoca (Piața Avram Iancu, nr. 1-3), evenimentul „Istoria României: un dialog între generații”.

Manifestarea deschide o inițiativă mai amplă, care își propune să aducă istoria mai aproape de tineri, prin întâlniri directe între cercetători, profesori și elevi, în mai multe centre universitare din România, informează un comunicat al Academiei Române Filiala Cluj-Napoca.

Evenimentul de la Cluj-Napoca va reuni reprezentanți ai instituțiilor organizatoare, istorici, profesori și elevi, într-un program care îmbină comunicările științifice cu recunoașterea performanței școlare. În deschiderea manifestării vor lua cuvântul general maior Bogdan Cernat, din partea Asociației „Mareșal Constantin Prezan”, prof. Marinela Marc, inspector general al județului Cluj, Dan Andronic, reprezentant al Marii Loji Naționale din România, și prof. univ. dr. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române, directorul Institutului de Istorie „George Barițiu”.

Un moment distinct al programului va fi dedicat premierii elevilor clujeni care au obținut rezultate remarcabile la Olimpiada Națională de Istorie, desfășurată la Oradea, în aprilie 2026. Vor fi premiate Anastasia Miclăuș, elevă a Școlii Generale „Mihai Vodă” din localitatea Mihai Viteazul, pentru obținerea Premiului al II-lea, precum și Ana Alicu și Mara Andreica, eleve ale Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Cluj-Napoca, distinse cu mențiuni. Rezultatele au fost obținute sub coordonarea profesoarelor Mihaela Fărcaș, de la Școala Generală „Mihai Vodă”, și Ofelia Hossu, de la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Cluj-Napoca.

Manifestarea va continua cu o serie de comunicări susținute de istorici și elevi. Academicianul Ioan-Aurel Pop, directorul Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române, va prezenta comunicarea „Lumea lui Iancu de Hunedoara”, iar prof. univ. dr. Ioan Bolovan va susține prelegerea „Ipostazele lui Ioan Slavici: patriot și/sau trădător”. Alături de aceste două comunicări, elevii Andrei Gîrjob, Maxim Bodnariuc și Mihai Bogdan Scurt vor propune teme dedicate unor episoade și personalități relevante ale istoriei românești, de la istoria politică interbelică până la participarea militară românească în Afganistan.

În cadrul evenimentului va fi anunțată și acordarea burselor de excelență „Istoria României: un dialog între generații”, destinate unui elev și unui profesor, iar programul se va încheia cu prezentarea aplicației „Avataruri și învățarea virtuală a istoriei”, un instrument care valorifică noile tehnologii în procesul de apropiere a tinerilor de trecutul istoric.

Proiectul „Istoria României: un dialog între generații” este conceput ca o platformă de comunicare între mediul academic, școală și publicul tânăr. Inițiativa urmărește promovarea cunoașterii istorice, susținerea elevilor interesați de studiul istoriei și consolidarea legăturii dintre cercetarea de specialitate și educația preuniversitară. Potrivit conceptului de proiect, manifestările vor continua, în ediții succesive, în mai multe orașe universitare din România.

Intrarea este liberă.