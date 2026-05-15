De văzut în mai

Iată recomandările redacției pentru filme și documentare de inspirație istorică, pe care le puteți vedea luna aceasta la TV sau cinema:

Lumea lui George Orwell

LA CINEMA

1949. George Orwell finalizează ceea ce avea să fie ultimul și cel mai important roman al său, 1984. Filmul ORWELL: 2+2=5 explorează în profunzime ultimele luni din viața sa și lucrările sale vizionare, pentru a investiga originile conceptelor esențiale și tulburătoare pe care le-a dezvăluit lumii în capodopera sa distopică... Doublethink, thoughtcrime, newspeak și Big Brother sunt concepte sociopolitice neliniștitoare, care rezonează astăzi parcă mai puternic decât oricând.

Documentatul istoric este regizat de Raoul Peck.

Devenirea lui Putin

LA CINEMA

Filmul urmărește ascensiunea lui Vladimir Putin la statutul de actor global, cu ajutorul strategului politic Vadim Baranov (interpretat de Paul Dano, într-un rol inspirat de Vladislav Surkov, considerat „cardinalul gri” al politicii ruse). Vrăjitorul din Kremlin a avut premiera la Festivalul de Film de la Veneția din 2025, unde a fost primit cu căldură și a fost lăudată transformarea uimitoare a lui Jude Law în liderul rus. Din distribuția filmului regizat de Olivier Assayas mai fac parte Alicia Vikander, Will Keen, Tom Sturridge și Jeffrey Wright.

Un critic de la „Hollywood Reporter” a scris după premieră: „Filmul lui Assayas se derulează rapid, de la căderea URSS la sfârșitul anilor 1980 până la invazia din Crimeea din 2014, regizorul aplicând un stil fluid și fără pretenții în timp ce sare între birouri, hoteluri, vile, păduri și străzi din Moscova, Londra și alte capitale. Dar lucrurile tind să se complice ori de câte ori încetinește ritmul și încearcă să creeze cu adevărat dramă sau personaje memorabile, moment în care Vrăjitorul din Kremlin pare greoi și didactic, de parcă actorii ar recita replici din manualul totalitarismului”.

O istorie heavy metal

LA CINEMA

Cu acces fără precedent la arhivele oficiale ale protagoniștilor, Iron Maiden: Burning Ambition prezintă cinci decenii din activitatea uneia dintre cele mai cunoscute trupe din istoria muzicii.

Filmul include interviuri cu membrii trupei și personalități precum Javier Bardem, Lars Ulrich și Chuck D, oferind o privire intimă asupra viziunii lor fără compromisuri și a legăturii neclintite cu fanii din toată lumea.

Inspirație din America

ONLINE | DIN 17 MAI PE HBO MAX

În sezonul al doilea al seriei În căutarea inspirației, actorul Jason Momoa pornește din nou într-o călătorie prin America, în căutarea creativității, a poveștilor autentice și a oamenilor fascinanți: de la meșteșugari și fabricanți de motociclete la muzicieni și sportivi.

Al Doilea Război Mondial, o nouă perspectivă

History Channel | din 26 mai, marțea, la ora 21:00

Prezentată pe parcursul a 20 de ore și ghidată de actorul Tom Hanks (a cărui pasiune de o viață pentru acest subiect a modelat unele dintre cele mai profunde reprezentări cinematografice ale conflictului, în Greyhound și Salvați soldatul Ryan), seria surprinde războiul în ansamblul lui: de la ascensiunea fascismului în Europa și căderea Berlinului până la Pearl Harbor, Hiroshima și pacea fragilă care a urmat.

Fiecare episod dezvăluie noi dimensiuni ale conflictului: deciziile care au modelat câmpul de luptă, rețelele invizibile care au susținut efortul de război și consecințele care continuă să ne modeleze lumea și astăzi. Al Doilea Război Mondial cu Tom Hanks este relatarea perfectă pentru noua generație – un portret amplu și profund uman despre cum lumea modernă a fost forjată în focul unui război global.

Porția de mister

History Channel | miercurea, la ora 21:00

Cum explici asta? este o serie-documentar care analizează cele mai misterioase secvențe video, fotografii și înregistrări audio din istorie, cu OZN-uri, fenomene naturale ciudate și nu numai. Gazda – jurnalistul Tony Harris – nu doar prezintă materialele, ci le și analizează, apelând adesea la specialiști sau folosind tehnici noi de analiză computerizată.

Este acel OZN triunghiular real? Se mișcă precum aeronavele cunoscute din istorie, inclusiv bombardierele secrete Stealth? Când celebra secvență cu Bigfoot (filmată de Patterson și Gimlin, în 1967) este mărită și trecută prin filtre speciale, putem observa detalii care să confirme sau să infirme dacă animalul respectiv este real?

Enigma Cleopatrei

Viasat History | miercurea, la ora 22:00

La mai bine de 20 de secole de la moartea ei, Cleopatra încă rămâne o enigmă. De la nașterea într-o familie puternică, urmată de lupta pentru tron și ajungând până la momentul morții subite, seria explorează tot ce știm despre această figură legendară.

Experți în domeniu ne dezvăluie detalii ascunse din viața ultimei regine a Egiptului, culminând cu o descoperire excepțională, fără precedent: una dintre comorile ei, scufundată în adâncurile mării.

Seria Cleopatra: Decodificarea enigmei are patru episoade.

Autopsiile dezvăluie

Viasat History | vinerea, la ora 22:00

E adevărat că moartea Cleopatrei a fost provocată de o mușcătură de șarpe? Și că Alexandru Macedon a fost otrăvit? Oare marmotele au jucat un rol în povestea morții lui Ginghis Han? Și ce anume a provocat moartea tânărului faraon Tutankhamon? În seria Autopsii istorice, profesorul universitar Suzannah Lipscomb explorează în detaliu unele dintre cele mai mari mistere legate de moartea unor figuri celebre din istoria antică.

Alături de ea, un anatomopatolog criminalist de faimă mondială folosește tehnologii digitale de înaltă performanță pentru autopsii, dezvăluind diverse traumatisme, boli sau chiar acte criminale care le-au provocat moartea. Cu acces la arhive istorice, artefacte arheologice și experimente directe, seria pune sub semnul întrebării relatările istorice de până acum, lansând în schimb noi teorii.

