Expoziția „Trianon – 4 iunie 1920”, la Arhivele Naționale ale României

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 1 iunie 2026

Arhivele Naționale ale României invită publicul să viziteze expoziția „Trianon – 4 iunie 1920”, deschisă în perioada 28 mai – 11 iunie 2026, în spațiul muzeal din Bd. Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, București.

Expoziția reunește documente originale, fotografii, hărți, scrisori și publicații dedicate negocierii și semnării Tratatului de Pace de la Trianon, esențial în reconfigurarea graniței de vest a țării noastre și în recunoașterea internațională a Unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

Printre documentele expuse se numără:

  • Tratatul de Pace de la Trianon (4 iunie 1920);
  • Ratificarea de către Parlamentul României;
  • Scrisori adresate lui Ștefan Pop de către Alexandru Vaida-Voevod, plenipotențiar al Statului Român la Conferința de Pace, în perioada negocierilor.

Conform sursei citate, expoziția oferă publicului ocazia de a descoperi documente fundamentale pentru istoria României și de a înțelege contextul diplomatic și politic al unuia dintre cele mai importante momente ale secolului al XX-lea.

Program de vizitare: Luni – Vineri, 09:00 – 16:00, ultimul acces: 15:30. Intrarea este gratuită.

