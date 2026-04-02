Centrul de Vizitare din Parcul Natural Vânători Neamț își dezvoltă expoziția interactivă

Centrul de vizitare din Parcul Natural Vânători Neamț are, începând din luna martie, o expoziție interactivă completă, care transformă vizita într-o experiență de cunoaștere profundă a naturii, a istoriei și a culturii din Ținutul Zimbrului.

Noutățile expoziției dezvoltate includ o aplicație web pentru traducerea integrală a conținutului în limba engleză, astfel încât turiștii internaționali să poată parcurge expoziția fără a se lovi de bariera lingvistică, o nouă machetă de zimbru în mărime naturală, dedicată rolului său în heraldica moldovenească și eforturilor europene de conservare a speciei, Colțul tradițiilor, dar și Colțul artiștilor, cu panouri însoțite de o serie de gadgeturi care fac experiența cu adevărat imersivă: instalații audio-video, un dispozitiv pentru rularea diapozitivelor, ecrane și căști, informează un comuniat al Administrației Parcului Natural Vânători Neamț.

Amenajat cu sprijinul specialiștilor în interpretare patrimonială, arhitectură, ecoturism, design și muzeografie, noul spațiu expozițional pune vizitatorii față în față cu ecosistemele parcului, cu trecutul multimilenar al zonei și cu poveștile marilor artiști și scriitori care s-au format sau au găsit inspirație aici.

Un spațiu proiectat să capteze imaginația

Vizita începe din hol, unde o amenajare stilizată a unei păduri, cu iluminat ambiental, invită la o imersiune treptată în lumea naturii. În centrul expoziției, o dioramă de mari dimensiuni cu doi zimbri reconstituie prezența celui mai mare mamifer terestru al Europei în habitatul său natural.

→ Imaginea 1/6: Centrul de Vizitare al Parcului Natural Vânători Neamț

Galeria pădurii prezintă evoluția plantelor de-a lungul erelor geologice, istoricul pădurii la nivel național și mondial, funcțiile ei ecologice, biodiversitatea și tipurile de management forestier. Este o incursiune documentată și vizual atractivă, relevantă pentru elevi, studenți și adulți deopotrivă. În plus, o mini-dioramă dedicată lemnului mort ilustrează complexitatea vieții susținute de un trunchi căzut: ciuperci, insecte, mușchi, microfaună, un ecosistem în sine, adesea invizibil ochiului neantrenat.

Simbolul parcului, zimbrul, beneficiază de o tratare expozițională pe măsura importanței sale. Două machete în mărime naturală oferă o perspectivă concretă asupra dimensiunilor zimbrului, iar un ecran tactil arată mișcarea turmelor de-a lungul unui an, pentru a vedea cum vremea și disponibilitatea hranei determină dispunerea altitudinală și spațială a zimbrilor. Astfel, vizitatorii pot urmări traseele reale ale animalelor, o fereastră directă în viața lor cotidiană. Expoziția abordează și rolul zimbrului în heraldica moldovenească și prezintă eforturile europene de conservare a speciei printr-un program european ce rămâne un model în activitățile de conservare.

Tehnologie în slujba naturii

Parcul Natural Vânători Neamț are tot mai mult un public internațional, iar noua expoziție ține cont de această realitate. O aplicație web dedicată permite traducerea integrală a conținutului din Centrul de Vizitare în limba engleză, astfel încât turiștii străini să poată parcurge expoziția în propriul ritm, fără bariera lingvistică.

Ochelarii VR cu filme 360°, filmate din perspectiva a patru animale reprezentative pentru zonă (zimbrul, râsul, salamandra și acvila țipătoare mică), oferă vizitatorilor o perspectivă cu totul neobișnuită. Proiecția imersivă pe un ecran de 70 de metri pătrați completează această cufundare senzorială în peisajele parcului. Instalațiile mecanice și interactive dedicate ciclului pădurii, biodiversității pe verticală și hărții ariilor protejate din România construiesc un parcurs în care cunoașterea se dobândește prin participare directă.

În plus, Centrul de vizitare include acum o cameră de educație dotată cu ecran TV de mari dimensiuni și o mini-dioramă cu interiorul unui furnicar de furnici roșii de pădure. Spațiul este destinat atelierelor educaționale pentru grupuri de elevi de gimnaziu și liceu, integrate în programele Parcului Natural Vânători Neamț.

8.000 de ani de istorie și tradiții locale

O cronologie istorică panoramică traversează principalele repere ale zonei: cea mai veche exploatare de apă sărată cunoscută la nivel mondial și Cultura Cucuteni-Trypillia, prima mențiune documentară a Cetății Neamț din 1395 și… întemeierea Parcului Natural Vânători Neamț, în 1999. Colțul tradițiilor completează tabloul istoric cu măști de Anul Nou, baltage și bâte ciobănești, artefacte ale unei identități locale care rezistă timpului.

Galeria artiștilor

Una dintre cele mai atrăgătoare secțiuni din noua expoziție este Colțul artiștilor, dedicat celor șase creatori legați de Ținutul Zimbrului: Ion Creangă, Mihail Sadoveanu, Alexandru Vlahuță, Calistrat Hogaș, Mihai Eminescu și Nicolae Grigorescu. Instalațiile interactive audio-video includ vocea originală a lui Mihail Sadoveanu, dar și secvențe din filmul „Amintiri din copilărie” din 1965, în regia Elisabetei Bostan, și diapozitive din diafilmul omonim realizat în 1978 de Animafilm.