„Coiful cu eroi” sau „coiful unguresc”, din aur, unicat, provenind din zona bazinului Mării Negre, în Licitația de Artă Istorică, la Artmark

Unul dintre cele mai spectaculoase artefacte istorice apărute în ultimii ani pe piața de artă din Europa de Est, „Coiful cu eroi”, din aur de 23k, este prezentat în actuala Licitație de Istorie organizată de Casa de Licitații A10 by Artmark. Evenimentul este programat în data de 31 martie și va avea loc atât la Palatul Cesianu-Racoviță, din str. C.A. Rosetti nr. 5, cât și online, pe Platforma Artmark Live.

Este o piesă ceremonială excepțională, considerată unicat și plasată ipotetic între lumea scitică a Mării Negre, măiestria atelierelor elenistice și spațiul circumpontic, dar posibil și din spațiile mai largi ale stepelor euroasiatice, cu începere cel devreme din sec IV-II î.e.n. Coiful impresionează nu doar prin raritatea extremă a unui asemenea obiect, ci și prin biografia sa culturală complexă, întinsă posibil pe mai bine de două milenii, și are în evenimentul Artmark un preț de pornire de 25.000 de euro.

Coiful a fost deținut inițial, după descoperirea din anii ’70 în Iran, de o familie regală din Asia Centrală, de unde a fost achiziționat de dr. Zelnik István. Este vorba despre unul dintre cei mai importanți colecționari europeni de antichități est-europene și asiatice, reprezentantul celei de-a doua generații a unei familii cu tradiție în colecționare. Muzeul fondat de dr. Zelnik la Budapesta a adăpostit cândva una dintre cele mai mari colecții private de artefacte din aur provenite din Asia, iar numele său este cunoscut în rândul specialiștilor și al instituțiilor specializate. Dr. István Zelnik a fost un diplomat de rang înalt și președintele Institutului de Cercetare Asupra Regiunii Asiatice Sudice și Sud-Estice din Ungaria. Până în 2014, coiful din aur a fost în patrimoniul Muzeului Colecției „Zelnik István”.

Analogiile cu marile coifuri din aur, de paradă sau ceremonie, din spațiul traco-scitic, descoperite în zona româno-ucraineană, sporesc interesul pentru această apariție extrem de rară în piața privată de artă.

Faptul că piesa este un unicat, iar atribuirea sa culturală și cronologică rămâne deschisă cercetării, o face cu atât mai fascinantă pentru colecționari, istorici și pentru publicul interesat de marile obiecte de civilizație. Coiful este propus în vederea clasării în patrimoniul național cultural.

„Artmark propune publicului o piesă care este cu siguranță unică. Permite unui colecționar să treacă printr-o istorie de posibil peste 2.000 de ani a obiectelor de prestigiu, dar și a mitologiei europene și orientale. Iar caracterul eclectic al acestui coif nu impietează asupra autenticității. Avem câteva exemple spectaculoase inclusiv la Muzeul Național de Istorie. Celebrul coif de la Coțofenești, astăzi pierdut — sperăm că nu pentru multă vreme — este un astfel de exemplu de artă eclectică, fiindcă combină iconografie, modele și reprezentări care acoperă un spațiu enorm, din Caucaz, până în Siria și Irak și sudul Ucrainei și Balcani — deci foarte probabil este produs de un atelier, din nou, grecesc, la care se adună alte modele. Artizanii greci recombinau diferite modele pentru a crea piese unice”, declară prof. univ. dr. Carol Căpiță (Facultatea de Istorie din cadrul Universității București).

Și pasionații de Numismatică au ce descoperi în actuala licitație de Istorie de la Artmark. Un lot foarte rar și important este Moneda 100 de Lei Carol I, din aur, bătută la 1906, aflată într-o excepțională stare de conservare. Monedele din seria aceasta au fost emise pentru a celebra 40 de ani de la urcarea pe tron a primului rege al României, sunt foarte grele, au fost bătute la Bruxelles și gravate de iscusitul Alfonse Michaux. Piesa are un preț de pornire de 2.500 de Euro în evenimentul Artmark de marți 31 martie.

Iar secțiunea Militaria prezintă câteva katane râvnite de colecționarii genului, precum Sabie Shin Guntō, model 98, cu lamă de sec. XVI, semnată „Kanesada”, sau Sabie Shin Guntō, model 98, cu lamă scurtă de sec. XVI, însoțit de shirasaya, ambele refolosite de ofițerii imperiali janponei în cel de-al Doilea Război Mondial, și care au în licitația aceasta prețul de pornire de 600, respectiv de 500 de Euro.

Toate acestea pot fi deja descoperite la Palatul Cesianu-Racoviță, locul unde Casa de Licitații A10 by Artmark oferă expozițiile sale și publicului larg, nu doar colecționarilor. Zilnic, de luni până duminică, mereu cu intrare liberă, oricine este invitat să descopere fascinantul univers al colecțiilor prestigioase de artă.