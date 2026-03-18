Ziua Mondială a Poeziei, celebrată la Biblioteca Metropolitană București

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 18 martie 2026

Un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Poeziei, menit să evidențieze rolul acesteia ca formă de expresie artistică și ca instrument de stimulare a creativității în rândul tinerilor, va avea loc, sâmbătă, la sediul central „Mihail Sadoveanu” al Bibliotecii Metropolitane București.

Potrivit unui comunicat al Bibliotecii Metropolitane București, programul va debuta la ora 11:00, cu un moment muzical susținut de Vlad Matei Albesteanu, elev al Colegiului Național de Muzică „George Enescu”.

În cadrul manifestării vor lua cuvântul managerul Bibliotecii Metropolitane București, Ramona Ioana Mezei, scriitoarea Mariana Julea, care va prezenta un moment de lectură din creațiile sale, și Lucreția Nechifor, scriitoare și bibliotecară la Colegiul Economic „Viilor”.

Evenimentul va include și momente de recital poetic susținute de elevi de la Școala Gimnazială Nr. 131, Colegiul Economic „Viilor” și Școala Gimnazială „Mircea Sântimbreanu”, unități de învățământ din Sectorul 5, precum și de la Liceul Teoretic „Traian” din Sectorul 2, care vor recita atât creații proprii, cât și poezii ale unor autori consacrați, în limba română, dar și în alte limbi.

Programul va fi completat de o expoziție de carte din colecțiile de patrimoniu ale Bibliotecii Metropolitane București și de prezentarea Antologiei copiilor „Cuvinte fără somn”, un volum care reunește poezii scrise de elevii participanți.

Seria evenimentelor dedicate Zilei Mondiale a Poeziei, marcată anual pe 21 martie la inițiativa UNESCO, va debuta joi, la Filiala „Mihai Eminescu”, cu o expoziție de carte, menită să aducă în atenția publicului volume reprezentative ale liricii românești și universale. Până sâmbătă, în filialele BMB urmează să fie organizate numeroase acțiuni dedicate aniversării.

Evenimentul are și o dimensiune internațională, fiind organizat în parteneriat cu trei instituții din Spania: Biblioteca Municipală Tomelloso, Asociația Socioculturală TOMIS și Școala El Santo din localitatea La Solana, sub coordonarea profesoarei Mihaela Angelescu. Elevii români din diaspora vor celebra Ziua Mondială a Poeziei prin recitaluri de poezii scrise de autori români, recitate în limba spaniolă, contribuind astfel la promovarea literaturii române în spațiul cultural european.

