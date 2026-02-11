„Dunărea, fluviul care a modelat o lume. Teritorii romane între Porțile de Fier și Marea Neagră”, o nouă expoziție tematică ce se deschide la MNIR

Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) găzduiește marți, 17 februarie 2026, începând cu ora 13:00, în Holul Central, aripa Franceză, vernisajul unei noi expoziții dedicate Dunării romane, axă strategică, economică și culturală a Imperiului Roman: „Dunărea, fluviul care a modelat o lume. Teritorii romane între Porțile de Fier și Marea Neagră”.

Expoziția este deschisă până în toamna anului 2026 și poate fi vizitată de miercuri până duminică (9:00 – 17:00, conform orarului de iarnă, respectiv 10:00-18:00, program de vară), informează un comunicat al MNIR.

De-a lungul cursului său inferior, Dunărea a fost una dintre cele mai dinamice frontiere ale Imperiului Roman. Mai mult decât o linie de apărare, fluviul a funcționat ca o infrastructură majoră de circulație, schimb și control, modelând peisaje, așezări și comunități. Expoziția propune o lectură actualizată și profund contextualizată a acestui spațiu, de la Porțile de Fier până la Marea Neagră.

Având drept punct de pornire și fundament documentar albumul Limesul dunărean din România, realizat în cadrul Programului Național Limes, dedicat înscrierii acestor situri pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, expoziția depășește cadrul unei sinteze cunoscute și aduce în prim-plan piese arheologice rezultate ale unor cercetări arheologice recente sau ale unor reinterpretări bazate pe cele mai noi date științifice. Aceste artefacte sunt expuse într-un discurs care le restituie contextul istoric, funcțional și peisagistic.

Expoziția reunește piese din colecțiile Muzeului Național de Istorie a României, alături de obiecte provenite din colecțiile a opt instituții muzeale partenere, reflectând unitatea culturală și strategică a frontierei dunărene romane pe întreg sectorul cuprins între Porțile de Fier și Marea Neagră. Această colaborare interinstituțională permite, pentru prima dată, o prezentare coerentă și comparativă a descoperirilor arheologice de-a lungul Dunării.

Un segment distinct al expoziției este dedicat dinamicii cercetărilor arheologice din ultimii ani. Campaniile sistematice, cercetările preventive și proiectele interdisciplinare desfășurate în situri dunărene au adus informații esențiale despre fortificații, așezări civile, porturi, infrastructuri militare și zone funerare. Rezultatele acestor cercetări contribuie la o înțelegere mai nuanțată a vieții cotidiene, a mobilității populațiilor și a relației dintre armata romană, mediul natural și comunitățile locale.

Proiectul expozițional combină aceste date de ultimă oră cu fotografie ambientală și documentară, realizată în siturile de pe Dunăre, surprinzând fluviul ca peisaj istoric și cultural. Imaginea completează discursul științific și facilitează apropierea publicului de realitatea concretă a frontierei romane. Traseul de vizitare este conceput ca o călătorie în sensul cursului Dunării, de la vest la est, iar narațiunea curatorială este susținută de spații ale MNIR redeschise publicului, într-o zonă a muzeului renovată în urmă cu aproape două decenii. Detaliile arhitectonice ale clădirii sunt integrate în parcursul expozițional, contribuind la ideea de continuitate, redescoperire și reactivare a patrimoniului. Prin această expoziție, Dunărea este prezentată nu doar ca frontieră a Imperiului Roman, ci ca un spațiu viu și conectiv, în care descoperirile recente și cercetarea contemporană oferă perspective noi asupra trecutului.

Expoziția este realizată în parteneriat cu Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Simion Gavrilă" – Tulcea (ICEM), Muzeul de Istorie Națională și Arheologie – Constanța (MINAC), Muzeul Civilizației Dunării de Jos – Călărași (MCDJ), Muzeul Banatului Montan – Reșița (MBM), Muzeul Județean de Istorie „Paul Păltânea" – Galați (MJIPP), Muzeul Regiunii Porților de Fier – Drobeta-Turnu Severin (MRPF), Muzeul Olteniei – Craiova (MOC), Muzeul Județean Teleorman – Alexandria (MJTR).