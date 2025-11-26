Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Foto: © Muzeul de Etnografie Brașov

Cum arătau cărucioarele pentru copii din Țara Bârsei de altădată / FOTO

📁 Muzeele României

În colecția de lemn a Muzeului de Etnografie Brașov se găsesc numeroase cărucioare pentru copii ce au fost concepute și realizate de meșteri locali.

Dintre acestea, Muzeul de Etnografie Brașov prezintă, pe pagina de Facebook a instituției, un cărucior din lemn, din anul 1889, care a trecut și print-un proiect de restaurare întreprins de specialiștii instituției muzeale. De asemenea, Arhiva Fond documentar a muzeului, este publicată și o fotografie cu un cărucior din răchită, din prima jumătate a secolului trecut.

Foto: © Muzeul de Etnografie Brașov
Foto: © Muzeul de Etnografie Brașov

Căruciorul din lemn, de tip trăsurică, este o piesă cu un aspect atrăgător. Trăsurica provine din satul Dacia (mai demult Ștena), comuna Jibert, județul Brașov și a fost confecționată de un meșter sas. Are scheletul din lemn de frasin, lucrat prin cioplire și finisare. Cutia este din lemn de molid, înfrumusețată pe margini cu delicate ornamente realizate prin traforare și vopsire, având și un coviltir din pânză pentru protecția copilului împotriva soarelului, vântului și ploii. Căruciorul mai atrage atenția prin roțile de lemn cu diamentrul mare, cu bandă metalică pe ele, cu butucii din lemn strunjit, precum și prin dispozitivul¬ de tractare solid dar și mobil în același timp. Toate aceste soluții tehnice permit trăsurii o manevrabilitate crescută. Piesa este expusă în expoziția permanentă a Muzeului de Etnografie Brașov, de pe Bulevardul Eroilor nr.21A.

Foto: © Muzeul de Etnografie Brașov
Foto: © Muzeul de Etnografie Brașov

Căruciorul din răchită, cu un copil în imagine, are cutia înălțată pentru protecție în zona capului și a trunchiului, iar marginea este îmbrăcată în material textil. Roțile sunt pline, tot din lemn, de dimensiuni diferite pe cele două osii. Un braț asigură manevrabilitatea căruciorului.

Combinatul din Hunedoara Sursa Azopan ro jpg
📁 Comunismul in România
Declinul combinatelor siderurgice din România comunistă
Meeting at Hendaye (en wiki) jpg
📁 Al Doilea Război Mondial
Neutralitatea imposibilă: cum a evitat Franco intrarea Spaniei în Al Doilea Război Mondial
77e303fb 34d6 4a3a beaa 42a28d0ad4ace589e197c4bba77fab Booth stage songbook of zeghere van male cambrai ms 126 f53r 1542 jpg
📁 Istorie Medievală Universală
Zece lucruri despre Evul Mediu pe care (aproape sigur) nu le știai
ASIGURARE DACIA ROMANIA Detaliu imobil 2, Dogaarilor, 34 jpg
📁 Patrimoniu
Plăcuțele vechi și istoria ascunsă a Bucureștiului - un proiect de arheologie urbană inedit
IMG 20250531 114600 jpg
📁 Călătorii în istorie
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut” jpeg
📁 Biografii
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut”
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură jpeg
📁 Istorie Urbană
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei jpeg
📁 Comunism
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei