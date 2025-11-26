Cum arătau cărucioarele pentru copii din Țara Bârsei de altădată / FOTO

În colecția de lemn a Muzeului de Etnografie Brașov se găsesc numeroase cărucioare pentru copii ce au fost concepute și realizate de meșteri locali.

Dintre acestea, Muzeul de Etnografie Brașov prezintă, pe pagina de Facebook a instituției, un cărucior din lemn, din anul 1889, care a trecut și print-un proiect de restaurare întreprins de specialiștii instituției muzeale. De asemenea, Arhiva Fond documentar a muzeului, este publicată și o fotografie cu un cărucior din răchită, din prima jumătate a secolului trecut.

Căruciorul din lemn, de tip trăsurică, este o piesă cu un aspect atrăgător. Trăsurica provine din satul Dacia (mai demult Ștena), comuna Jibert, județul Brașov și a fost confecționată de un meșter sas. Are scheletul din lemn de frasin, lucrat prin cioplire și finisare. Cutia este din lemn de molid, înfrumusețată pe margini cu delicate ornamente realizate prin traforare și vopsire, având și un coviltir din pânză pentru protecția copilului împotriva soarelului, vântului și ploii. Căruciorul mai atrage atenția prin roțile de lemn cu diamentrul mare, cu bandă metalică pe ele, cu butucii din lemn strunjit, precum și prin dispozitivul¬ de tractare solid dar și mobil în același timp. Toate aceste soluții tehnice permit trăsurii o manevrabilitate crescută. Piesa este expusă în expoziția permanentă a Muzeului de Etnografie Brașov, de pe Bulevardul Eroilor nr.21A.

Căruciorul din răchită, cu un copil în imagine, are cutia înălțată pentru protecție în zona capului și a trunchiului, iar marginea este îmbrăcată în material textil. Roțile sunt pline, tot din lemn, de dimensiuni diferite pe cele două osii. Un braț asigură manevrabilitatea căruciorului.