Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)

Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
🗓️ 21 ianuarie 2026

În Colecția Fond documentar a Muzeului de Etnografie Brașov se află o fotografie ce înfățișează o clasă de elevi din anul 1935 dintr-o școală generală brașoveană.

Sunt elevi de clasa a doua, printre ei aflându-se și Vili Gheorghe, cel care a donat fotografia, în anul 2011, scrie Muzeul de Etnografie Brașov, pe pagina de Facebook a instituției.

„Copiii sunt frumoși, sănătoși, îmbrăcați în haine bune și îngrijite, fetele în rochii negre cu gulerul alb scrobit, iar băieții în cămăși, pulovere sau hăinuțe negre. Lângă soba de teracotă, în costumație asemănătoare cu a elevelor, în picioare și cu mâinile la spate, seriosă și autoritară este doamna învățătoare. Câteva haine groase și șepci sunt agățate în cuierul de pe peretele din spatele încăperii. Așezați în băncile de lemn, specifice epocii, elevii privesc cuminți la aparatul de fotografiat, cu mâinile încrucișate la piept sau la spate”, precizează Muzeul de Etnografie Brașov.

