Cum va rămâne în istorie dosarul Epstein?

După publicarea milioanelor de documente din dosarul Epstein, undele de șoc ale dezvăluirilor rad totul în cale, familii încoronate, foști președinţi, miliardari, politicieni, diplomaţi, vedete, influenceri și alţi guru ai reţelelor sociale. În toiul evenimentelor marcate de explozia unor noi bombe de presă în fiecare zi, este foarte greu să se evalueze consecinţele acestui cutremur planetar.

Peste decenii, când istoricii vor studia, având avantajul timpului, prima parte a secolului al XXI-lea, este foarte posibil să constate că efectele cazului Epstein au influenţat în mod semnificativ evoluţiile politice şi sociale ale lumii în această perioadă.

Reţeaua miliardarului pedofil și anvergura personajelor, care fie apelau la serviciile magnatului, fie îi căutau prietenia indiferent de circumstanţe, sunt atât de mari, încât subiectul va rămâne pentru totdeauna în cronicile timpului.

Pe toate palierele sunt reacţii. Premieri sunt chemaţi în faţa parlamentelor naţionale pentru a da explicaţii. Indivizi aflaţi de o viaţă în funcţii extrem de importante, miniștri, ambasadori, demisionează dintr-odată. Două case regale, cea britanică și cea norvegiană, sunt puse în situaţii extrem de dificile.

Nu în ultimul rând, multă lume se întreabă cum folosea Epstein informaţiile compromiţătoare pe care le deţinea despre atât de multă lume influentă. Peste ani, poate vor apărea răspunsurile bazate pe documente şi tabloul va fi mai bine conturat decât ceea ce avem în prezent.

Sunt și alte întrebări tulburătoare. Cum a reușit Epstein să-și clădească imperiul? Cine a stat în spate și i-a asigurat protecţia? De ce timp de aproape 10 ani, de la prima sa arestare şi până la moartea sa, dosarul a stat în sertare, iar Epstein a continuat să-și extindă tentaculele și să facă noi victime? Cum de nu a fost oprit mai devreme?

Din punct de vedere politic, cazul Epstein deschide un nou front într-un război cultural specific secolului al XXI-lea, în lumea post-adevărului. Forţele angrenate vor încerca să beneficieze încercând să-și îngroape adversarii sub avalanșa dezvăluirilor. Ceea ce vedem în prezent. Dar cum va reacţiona societatea în ansamblu și la ce va duce cazul Epstein, vom înţelege, dar ceva mai târziu.

