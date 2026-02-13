Home RevistăActualitateSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Historia nr. 289, Februarie 2026

Dosarul din această lună vă surprinde cu istoria românilor care au fondat colonii în Canada, la început de secol XX. În plus, revista vă îmbie și cu povești de călătorie, în România, la Castelul Ugron, și în Italia, la Veneția – orașul care plutește pe o pădure întoarsă.

În această ediție

