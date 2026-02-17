Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
image

„Afrodita cea modestă“ de la Muzeul de Istorie Naţională și Arheologie Constanţa

📁 Muzee
Autor: Ion Ionescu

Unul dintre cele mai interesante exponate ale Muzeului de Istorie Naţională și Arheologie Constanţa a fost descoperit în urma unor lucrări de infrastructură desfășurate în ultimii ani. Fragmentul de statuie care o reprezintă pe zeiţa Afrodita este o mărturie elegantă a gustului artistic antic.

Lucrările ample de infrastructură desfășurate în perioada 2012–2014 în zona peninsulară a Constanţei au prilejuit unul dintre momentle importante ale cercetării arheologice a anticului Tomis.

La 11 iulie 2013, pe strada Traian, în apropierea intersecţiei cu strada Petru Rareș, a fost descoperit un fragment de statuetă feminină din marmură, una dintre descoperirile remarcabile ale acelor ani. Contextul arheologic nu a mai putut fi reconstituit, stratigrafia fiind deranjată până la adâncimea de 2 m, nivel la care a fost identificată piesa. Fragmentul a fost, cel mai probabil, antrenat de construcţiile din epocile ulterioare, de distrugerile de la sfârșitul secolului al VI-lea – începutul secolului al VII-lea p.Chr. sau de intervenţii constructive ulterioare.

Statueta, realizată din marmură albă cu cristale mari, este păstrată astăzi doar printr-un fragment din zona centrală a corpului. În forma sa iniţială, piesa avea aproape un metru înălţime. Chiar și în starea actuală, se remarcă atenţia deosebită acordată detaliilor sculpturale. Pentru a reda forma originală și a integra fragmentele foarte mici recuperate la descoperire, specialiștii muzeului au realizat o reconstituire parţială a drapajului, din ghips.

REPREZENTAREA ZEIŢEI AFRODITA

Poziţia corpului și modul de purtare a veșmântului indi- că reprezentarea zeiţei Afrodita, divinitate a frumuseţii și protectoare a navigatorilor. Sculptura se înscrie în tipuri iconografice extrem de populare în Antichitate, precum „Afrodita născându-se din mare“ sau „Afrodita ieșind din baie“. În ambele variante, zeiţa îmbină eleganţa cu un gest de modestie, acoperindu-și parţial trupul. Fragmentul nu permite reconstituirea exactă a poziţiei braţelor, care, în unele reprezentări, ascund pieptul și zona pubiană.

Veșmântul, lăsat să alunece sub nivelul bazinului, evidenţi- ază linia corpului și gestul deli- cat prin care zeiţa își păstrează pudoarea. Postura sugerează sprijinul pe piciorul drept, cu cel stâng ușor retras, iar drapajul dispus simetric – o formulă frecvent întâlnită în re- prezentările elenistice, reluate și reinterpretate în epoca romană. Un exemplu ilustrativ este statueta din fosta colecţie Ingenheim, păstrată astăzi la Berlin, datată în secolul al II-lea p.Chr.

Realizată din marmură importată, cel mai probabil din Insula Thassos, statueta de la Tomis ar fi putut fi lucrată într-un atelier local sau adusă din alte centre artistice importante ale lumii antice.

(...)

Fragmentul face parte dintr-un text publicat în numărul 289 (revista:289) al revistei „Historia”, disponibil la toate punctele de distribuție a presei, în perioada 14 februarie - 14 martie, și în format digital pe platforma paydemic.

Cumpără acum
Cumpără acum
image 18 1280x640 jpeg webp
📁 Istoria Cruciadelor
Dispariția Ordinului Templierilor – ascensiune, cădere și moștenire
bkg iubiri celebre Antoniu si Cleopatra fb jpg
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Marc Antoniu și Cleopatra, povestea cuplului care ar fi putut stăpâni întregul Imperiu Roman...
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală
Castelul Corvinilor, desen de epocă (foto: Muzeul Castelul Corvinilor)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Știați că în secolul al XVI-lea domeniul Castelului Corvinilor se afla sub conducerea a doi Castelani?
image jpeg webp
📁 Istorie Medievală Universală
7 moduri de a spune „Te iubesc” în Europa medievală
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut” jpeg
📁 Biografii
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut”
Alexandru cel Bun, portret realizat de Albin Stănescu (foto: Arhiva personală Dodo Niță)
📁 Istorie Medievală Românească
Alexandru cel Bun – domnitorul Moldovei cu patru soții. Cum a ajuns să se căsătorească cu propria mătușă
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei jpeg
📁 Comunism
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură jpeg
📁 Istorie Urbană
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură