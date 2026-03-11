Cum arata hărțuirea sexuală în Evul Mediu și cum se judecau astfel de spețe atunci?

În vara anului 1486, într-o mică comunitate din arhipelagul Malta, un incident petrecut într-o biserică a stârnit un scandal care avea să ajungă în fața tribunalului ecleziastic și să rămână consemnat în arhivele judiciare ale epocii. Povestea, redescoperită secole mai târziu de istoricul Godfrey Wettinger, arată că problemele legate de hărțuire, reputație și abuz de autoritate nu sunt deloc fenomene moderne.

Cazul s-a petrecut în biserica Saint James, Rabat, aflată pe insula Gozo. În Evul Mediu, aceste spații nu erau doar locuri de cult, ci și centre ale vieții sociale. Orice scandal petrecut într-o biserică devenea rapid un subiect public, iar autoritățile ecleziastice interveneau pentru a proteja ordinea morală și reputația comunității.

Church of St. James, Rabat, aflată pe insula Gozo, constructia actuala dateaza din secolul XVIII si a fost ridicata pe fundatiile bisericii medievale

Incidentul din biserică

Într-o dimineață de vară, Jacoba Saliba, o femeie căsătorită provenită dintr-o familie cunoscută local, venise la biserică pentru a se ruga. Documentele judiciare consemnează că ea era îngenuncheată în fața altarului când un cleric, Andreas de Bisconis, s-a apropiat de ea.

Potrivit declarațiilor depuse în fața tribunalului, acesta i-a spus: „Te iubesc de mult timp și încă te iubesc. De ce nu îți dai consimțământul?”. Apoi ar fi continuat cu o propunere directă, sugerând că ar dori să petreacă timp cu ea și să aibă o relație intimă.

Pentru o femeie căsătorită dintr-o societate profund religioasă, asemenea cuvinte erau nu doar ofensatoare, ci și extrem de periculoase pentru reputația sa. Jacoba a reacționat imediat, ridicând vocea și strigând la cleric. Potrivit mărturiei ei, i-a reproșat că are îndrăzneala de a o aborda în timp ce se roagă într-un loc sfânt.

Strigătele femeii l-au determinat pe Andreas să se retragă rapid din biserică.

Apărarea clericului: o „confuzie”

Când cazul a ajuns în fața tribunalului ecleziastic, Andreas de Bisconis a oferit o explicație surprinzătoare. El a susținut că a confundat-o pe Jacoba cu o altă femeie – o prostituată pe care o cunoștea.

Potrivit declarației sale, femeia purta o mantie, iar el ar fi crezut că este acea persoană. Abia când Jacoba s-a ridicat și s-a întors către el, ar fi realizat greșeala.

„Bună doamnă, iertați-mă, pentru numele lui Dumnezeu. Am crezut că sunteți altcineva”, ar fi spus el înainte să părăsească biserica.

Explicația nu i-a convins însă pe membrii familiei femeii.

Graffiti-ul care a agravat scandalul

Procesul a luat o turnură și mai gravă atunci când tatăl și soțul Jacobei au adus o altă acuzație împotriva clericului. Ei susțineau că, cu câteva luni înainte, Andreas ar fi scrijelit pe pereții unei alte biserici un mesaj ofensator.

Inscripția ar fi spus: „Cine vrea să se îndrăgostească să o iubească pe fiica cea mare a lui Petru Saliba”.

Martorii chemați în proces au declarat că scrisul de pe ziduri semăna cu cel al clericului. Unul dintre ei a afirmat chiar că, având un caiet cu scrisul lui Andreas, a observat asemănări clare între literele din manuscris și cele din graffiti.

În societatea medievală, reputația era o valoare esențială, iar un asemenea mesaj public putea afecta grav imaginea unei familii.

Martorii și reputația acuzatului

În săptămânile care au urmat, tribunalul a audiat numeroși martori. Unii au confirmat că Andreas își exprimase în trecut sentimentele pentru Jacoba, inclusiv într-o conversație petrecută cu patru ani înainte de incident.

