Historia Special, nr. 52, septembrie 2025

În anul 1983 lumea s-a aflat extrem de aproape de o catastrofă. Atunci, o serie de exerciții militare combinate cu presupuneri și informații incomplete ale sovieticilor, la care s-au adăugat erori tehnice, dar și simple accidente, au adus cele două mari puteri nucleare ale lumii în pragul unei confruntări. Informațiile obținute de spionajul britanic, care arătau că în sânul conducerii sovietice exista teama că ar urma un atac nuclear occidental, au condus, într-un final, la aplanarea celui mai tensionat moment al Războiului Rece de după Criza rachetelor din Cuba.