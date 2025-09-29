Home RevistăActualitateSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
HS52 jpg

Historia Special, nr. 52, septembrie 2025

În anul 1983 lumea s-a aflat extrem de aproape de o catastrofă. Atunci, o serie de exerciții militare combinate cu presupuneri și informații incomplete ale sovieticilor, la care s-au adăugat erori tehnice, dar și simple accidente, au adus cele două mari puteri nucleare ale lumii în pragul unei confruntări. Informațiile obținute de spionajul britanic, care arătau că în sânul conducerii sovietice exista teama că ar urma un atac nuclear occidental, au condus, într-un final, la aplanarea celui mai tensionat moment al Războiului Rece de după Criza rachetelor din Cuba.

În această ediție

Alte ediții

H284
Historia nr. 284, Septembrie 2025
H283
Historia nr. 283, August 2025
H282
Historia nr. 282, Iulie 2025
Historia Special 51
Historia Special, nr. 51, iunie 2025
H281
Historia nr. 281, Iunie 2025
H280 coperta
Historia nr. 280, Mai 2025
Coperta Historia 279
Historia nr. 279, Aprilie 2025
Historia Special 50 jpg
Historia Special, nr. 50, martie 2025
H278 Coperta
Historia nr. 278, Martie 2025