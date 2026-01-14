Historia nr. 288, Ianuarie 2026

În contextul în care noile taxe ne ocupă gândurile și discuțiile de zi cu zi, vă invităm să descoperiți când și cum au apărut primele impozite în Țările Române, sub formă de fumărit, stupărit, cotărit. Dosarul de luna aceasta prezintă modul în care ne priveau francezii la 1900, cu ocazia Expoziției Universale de la Paris.