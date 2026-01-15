De văzut în ianuarie

Iată recomandările redacției pentru filme și documentare de inspirație istorică, pe care le puteți vedea luna aceasta la TV sau cinema:

Fiul lui Shakespeare

LA CINEMA | DIN 23 IANUARIE

La vârsta de 18 ani, William Shakespeare se căsătorea, cu Anne Hathaway în vârstă de 26 de ani. La șase luni după căsătorie, Anne a dat naștere unei fete, Susanna, botezată pe 26 mai 1583. Gemenii, băiatul Hamnet și fata Judith, s-au născut aproape doi ani mai târziu. Hamnet a murit din cauze necunoscute, la vârsta de 11 ani.

Povestea soției lui William Shakespeare, care se luptă să accepte pierderea singurului ei fiu, pare să fi stat la baza creației celei mai cunoscute piese a dramaturgului, Hamlet.

Considerat deja unul dintre filmele favorite pentru premiile Oscar, Hamnet este regizat de Chloé Zhao. „Este o poveste puternică, care umple goluri pe care istoria nu le-a clarificat niciodată”, concluzionează un articol BBC. Din distribuție: Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson, Joe Alwyn.

Biografia unei înotătoare

LA CINEMA | DIN 16 IANUARIE

O tânără speranță a înotului de performanță, Lidia Yuknavitch, fuge de abuzurile de acasă, cu ajutorul unei burse de înot în Texas. După ce dependența de droguri o face să piardă totul, fata ajunge să studieze în Oregon, sub îndrumarea lui Kesey.

Adaptarea lui Kristen Stewart a autobiografiei cu același nume, Cronologia apei urmărește parcursul Lidiei pentru a-și găsi propria voce, explorând felul în care trauma se poate transforma în artă.

În pași de dans

LA CINEMA | DIN 30 IANUARIE

Desprinsă dintr-o amnezie autoindusă ce a durat ani buni, Ștefania dezvăluie amintirile copleșitoare ale copilăriei sale, petrecute în spitalele din România din cauza unui diagnostic greșit. Astăzi, în jurul vârstei de 30 de ani, încearcă să se reconecteze cu propriul corp înstrăinat și cu copilul ei interior, Nia, prin dans. Acesta devine un nou limbaj în drumul vindecării rănilor și al relației cu mama.

Still Nia este regizat de Paula Oneț. În distribuție: Ștefania Becheanu, Maria Becheanu.

Animație pentru toate vârstele

LA CINEMA | DIN 23 IANUARIE

Micuța Amélie descoperă lumea cu uimirea și curiozitatea vârstei fragede, având-o alături pe prietena ei, Nishio-san. Însă, odată cu cea de-a treia aniversare, un eveniment neașteptat îi tulbură universul fragil și marchează trecerea de la miracolul copilăriei la primele umbre ale vieții.

Animația Micuța Amélie este o încântare pentru spectatori de toate vârstele.

Misterele lumii

History Channel | din 26 ianuarie, lunea, la ora 22:00

Inexplicabil cu William Shatner, produs de echipa care a creat Extratereștri antici și Blestemul Insulei Oak, este o serie-documentar de o oră care explorează cele mai fascinante, stranii și inexplicabile mistere ale lumii.

Producția este prezentată de actorul William Shatner, câștigător al Globului de Aur și al Premiului Emmy. Cu participarea unor oameni de știință reputați, istorici și martori oculari, în fiecare episod se încearcă clarificarea unor întâmplări aparent imposibile.

De la structuri misterioase (cum ar fi Castelul din Coral din Florida) și așa-numitele locuri malefice (cum ar fi Orașul Alb din Honduras), până la creaturi stranii și ritualuri bizare, documentarul explorează subiecte misterioase, vechi de secole.

Cuceritorul legendar

Viasat History | lunea, la ora 22:00

Documentarul prezintă realizările unuia dintre cei mai cunoscuți lideri militari din istorie, văzute prin ochii lui Hephaestion, prietenul de-o viață și cel mai apropiat confident al său. Aflăm cum, într-o domnie relativ scurtă, de numai 12 ani, un tânăr de 20 și ceva de ani a adunat cea mai bună armată din lume și a cucerit puternicul Imperiu Persan, a fost încoronat faraon al Egiptului și a întemeiat o cetate eternă, care încă îi poartă numele.

Hephaestion a fost alături de Alexandru cel Mare la fiecare pas, de la educația de elită pe care au primit-o în Grecia, unde profesor le-a fost Aristotel, până la îndrăznețele campanii militare care au dus la formarea unui imperiu ce se întindea din Grecia până în India. Seria Alexandru cel Mare: Cuceritorul legendar, sezonul 1, are trei episoade.

Conflictele faraonilor

Viasat History | din 28 ianuarie, miercurea, la ora 22:00

Seria Războaiele epice ale faraonilor își propune să reconstituie bătăliile majore care au format una dintre cele mai mari civilizații din istorie. E prezentat momentul când genialul strateg militar Tutmes al III-lea a condus o armată de 15.000 de soldați în lupta de la Megiddo. Urmează confruntarea tensionată din fortăreața Kadesh, unde Ramses al II-lea și regele hitit, Muwatalli al II-lea, au susținut fiecare că ar fi obținut victoria.

Un alt episod prezintă marșul a 100.000 de soldați și a sute de elefanți la Rafia, unde s-au luptat Ptolemeu al IV-lea și Antioh cel Mare. E reconstituită și confruntarea navală de la Actium, în care Cleopatra l-a înfruntat pe Octavian, grăbind astfel sfârșitul Imperiului Egiptean.

Victimele Holocaustului

Viasat History | marțea, la ora 22:00

Blocul tematic Luna comemorării victimelor Holocaustului include documentare care explorează rolul complex al muzicii și filmului în timpul Holocaustului. În Ultimul muzician de la Auschwitz, descoperim povestea violoncelistei Anita Lasker-Wallfisch, singurul supraviețuitor al ororilor trăite alături de confrații ei muzicieni, obligați să cânte pentru naziști.

Mărturii din lagăr, semnat de cunoscutul regizor Sam Mendes, spune povestea a doi cameramani militari britanici care au filmat ororile de la Bergen-Belsen, dezvăluind pentru prima dată adevărul despre ce se întâmpla acolo.

Textul a fost publicat în numărul 288 al revistei „Historia” (revista:288), disponibil la toate punctele de distribuție a presei, în perioada 15 ianuarie - 14 februarie, și în format digital pe platforma paydemic.